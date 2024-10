Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen wil opwaartse lijn van Austin doortrekken in Mexico

Max Verstappen wil in de Grote Prijs van Mexico een vervolg geven aan de opwaartse lijn die het team heeft ingezet bij de GP van de VS afgelopen weekend. Verstappen werd in Austin derde en won de sprintrace. Dat was zijn eerste overwinning sinds de sprintrace van de GP van Oostenrijk in juli.

“We hebben stappen vooruit gezet in Austin en zagen enkele veelbelovende verbeteringen, maar het was niet goed genoeg voor de race”, zei Verstappen. “Het team werkt hard om die zaken te verbeteren, maar het was een stap in de goede richting. En het winnen van de sprintrace was een boost voor het team.”

Verstappen kijkt uit naar de thuisrace van zijn ploeggenoot Sergio Pérez in Mexico. “We hebben het hier in het verleden goed gedaan en ik geniet er altijd van om hier te rijden. Het is belangrijk het momentum te houden en belangrijke punten te scoren in het kampioenschap.”

ANP