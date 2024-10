Deel dit: Share App Mail Tweet

Te koop – Hoe leuk de nieuwe Renault 5 ook is, deze is leuker!

De nieuwe Renault 5 wordt een hit. Hij ziet er fantastisch uit en rijdt even goed. Toch smelten we bij het zien van dit oer-5’je uit 1984, die zo’n 15.000 euro goedkoper is in de aanschaf dan zijn opvolger.

Goed, een prachtig exemplaar als dit ga je niet als dagelijks vervoer gebruiken. Deze Renault 5 Parisienne 2 verdient het om vertroeteld te worden en mag van ons alleen naar buiten als het buiten lekker warm en zonnig is.

Renault 5 Parisienne 2 is helemaal origineel

Volgens de verkoper, E&R Classics in Waalwijk, is de auto uitvoering gerestaureerd en verkeert hij optisch en technisch in een uitstekende staat. De speciale Parisienne 2-uitvoering is origineel en te herkennen aan zijn heerlijke retrostriping op de zijkant, luchthappertje op de motorkap en zwarte achterspoiler.

Atmosferische viercilinder met slechts 42 pk

Het is allemaal voor de show, want veel go zit er niet in deze Renault 5. Hij wordt aangedreven door een atmosferische 1,0-liter viercilinder met twee kleppen per cilinder, een carburateur en 42 pk. Met erg veel moeite zou je een topsnelheid van 137 km/h moeten kunnen halen.

Het 100.000 Stratenboek van Shell

Maar daar gaat het natuurlijk niet om bij deze Parisienne. Hij is een tijdcapsule. Een levende herinnering aan tijden waarin dashboards nog simpel waren, met duidelijke fysieke knoppen en voor de navigatie Het 100.000 Stratenboek van Shell in het kastje.

Elektrische Renault 5 voor 30.400 euro

E&R Classics vraagt 14.950 euro voor de Renault. De nieuwe 5 is twee keer zo duur, minimaal 30.400 euro voor de versie met 150 pk en maximaal 410 kilometer range. Volgend jaar komt er een goedkopere versie van de EV-hatchback op de markt, met 95 pk, een bereik van 300 kilometer en een prijs van 25.000 euro.