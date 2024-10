Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: de nieuwe Audi A4, eh, Audi A5

De nieuwe generatie Audi A4 gaat als Audi A5 door het leven. Inmiddels is de auto te bestellen: tijd voor een duik in de prijslijst voor een nadere kennismaking.

Audi gooit zijn modelnamen weer eens op de schop. De nieuwe generatie Audi A4 heet voortaan Audi A5. Waarom, dat leggen we uit in dit artikel. Ook los van de naam is er bij de overgang naar de nieuwe modelgeneratie iets veranderd. De Limousine is voortaan niet meer een vierdeurs sedan, maar een vijfdeurs liftback met sedanachtig silhouet. De Avant is wel nog steeds een stationwagen, maar heeft wel wat meer een ‘lifestyle’-insteek dan dat de praktische eigenschappen voorop staan.

Motoren Audi A5

Op het menu van de Audi A5 staan ‘gewoon’ brandstofmotoren. Dat zijn er vooralsnog drie: een 2,0-liter viercilinder met 150 pk, diezelfde motor met 204 pk en een 3,0-liter V6 met 367 pk. Die laatste hoort bij de Audi S5. Alle motoren worden gecombineerd met een zeventrapsautomaat en voorwielaandrijving, maar de 204 pk sterke versie is er desgewenst ook met Quattro-vierwielaandrijving.

Prijzen Audi A5

Niet alleen de typenaam heeft een hoger getal, de prijslijst helaas ook. De nieuwe Audi A5 is leverbaar vanaf 54.990 euro, voor de Limousine met minst krachtige motor. De krachtiger motor is er vanaf 60.990 euro. Wil je de sportieve S5? Dan mag je flink doorsparen, want dan zit je dankzij Den Haag gelijk op 110.637 euro. De A5 Avant is er vanaf 57.990 euro. Het volledige prijzenoverzicht zie je hier.

We bestellen graag een V6 zolang het nog kan, maar dit prijsverschil is wel erg groot. Voor dergelijke bedragen wachten we liever nog even af of er nog een ‘volbloed’ RS-uitvoering komt. Voor nu bestellen we de 204 pk sterke versie van de Audi A5, want die meerprijs hebben we er wel voor over. We nemen wel de versie met voorwielaandrijving. Dat scheelt in de prijs en hoe vaak heb je vierwielaandrijving nodig in Nederland?

Uitrustingen Audi A5

Enkele highlights uit de standaarduitrusting van de nieuwe Audi A5: 17-inch lichtmetalen wielen, met leer bekleed stuurwiel, verwarmde voorstoelen (wel handmatig verstelbaar), stoffen bekleding, digitaal instrumentarium, automatische airco, elektrisch bedienbare achterklep en de gebruikelijke veiligheids- en assistentiesystemen.

De standaarduitvoering ziet er alleen wel heel ‘basic’ uit. Op dit moment zouden wij gaan voor de Edition One. Als (tijdelijk) introductiemodel biedt die veel meer voor in verhouding een beperkte meerprijs (65.990 euro, in combinatie met de door ons gekozen motor). In deze rubriek richten wij ons echter op reguliere uitvoeringen, dus gaan we voor één trede hoger: de Advanced Edition. Die kost met de gekozen motor 66.990 euro. Voor de volledigheid: er is ook een S Edition met vooral wat sportievere aankleding.

De standaarduitrusting wordt met de Advanced Edition uitgebreid met onder meer: 18-inch lichtmetalen wielen, full-led-verlichting, verwarmbare sportstoelen voorin, automatische airco met drie zones, uitgebreider infotainment en adaptieve cruise control.

Exterieuraankleding

De standaardkleur voor de nieuwe Audi A5 is maagdelijk (metallic) wit. Iedere andere carrosseriekleur kost 1.305 euro extra, met keuze uit de gebruikelijke kleuren wit (iets andere tint dan standaard), zwart, donkerblauw, rood en een aantal grijstinten. Zit daar niets voor je bij? Dan kan je voor 5.915 euro een kleur naar keuze uitkiezen (binnen het complete palet Audi-kleuren). Wij gaan voor donkerrood, al is het maar om ons te onderscheiden tussen de vele grijze en zwarte A5’s die straks waarschijnlijk rondrijden.

Voor 425 euro kunnen we kiezen voor andere 18-inch wielen. 19-inch is mogelijk vanaf 1.125 euro, met ook een optie voor 1.405 euro. Zie de opties hieronder. Helaas voor onze bankrekening vinden we die duurste wielen het mooist. Voor 495 euro kan je de remklauwen in rood uitvoeren. Doen wij niet.

Interieuraankleding

De standaard stoffen bekleding kunnen we omruilen voor een combinatie van leer en kunstleer in wit of zwart. Dat staat voor 2.910 euro in de prijslijst, maar er zit een addertje onder het gras. Je moet dan namelijk ook het Lichtpakket Plus en aluminium decoratielijsten bestellen. Zo komt de totale meerprijs op 3.875 euro. De witte variant kan zelfs alleen samen met stoelventilatie en het Tech Pro-pakket. Totale meerprijs? 13.795 euro. Wij gaan voor zwart kunstleer.

De aluminium decoratielijsten kunnen we voor 585 vervangen door licht appelhout of donker kastanjehout. Wij houden het bij aluminium.

Pakketten en losse opties

De optielijst van de nieuwe Audi A5 begint zoals gebruikelijk met een aantal pakketten. Het Tech-pakket is bij de prijs inbegrepen. Voor 3.195 euro is er het Tech Plus-pakket, dat onder meer matrix-led-koplampen en het extra touchscreen voor de bijrijder met zich meebrengt. Er is ook het Tech Pro-pakket met onder meer oled-achterlichten, extra geavanceerde adaptieve cruise control en een sportonderstel. Kost wel 7.115 euro extra. Wij houden het bij Tech Plus. Nee, dat extra scherm en matrix-koplampen zijn niet echt nodig, maar bij een auto van het merk met de ‘voorsprong door techniek’ is het wel leuk om een aantal van die snufjes aan boord te hebben. Ook hoeven we dan niet tegen een kaal, leeg vlak aan te kijken.

De losse opties dan, te beginnen met een sportstuur à 310 euro. Dat is hetzelfde stuurwiel als de standaardversie, maar dan met afgeplatte boven- en onderzijde. Voor deze Audi A5 slaan wij even over. De belangrijkste overige opties: sportonderstel (480 euro), interieurvoorverwarming en -ventilatie (1.965 euro), stoelventilatie voorin (1.264 euro), geheugenfunctie voor bestuurdersstoel en buitenspiegels (290 euro), bandenspanningscontrolesysteem (425 euro), voorruitverwarming (590 euro), akoestisch glas vóór (270 euro), extra getint en warmtewerend glas achter (590 euro), extra uitgebreide sfeerverlichting (1.055 euro), panoramadak (2.944 euro) en een trekhaak (1.265 euro).

Daar zitten best wat aantrekkelijke dingen tussen, maar onze auto is nu ook al wel duur genoeg. We kunnen ook wel zonder en houden het hierbij.

‘Onze’ Audi A5

Onze Audi A5 heeft namelijk al het bedrag van 76.591 euro bereikt. Dat de vanafprijs met het aanvinken van een aantal opties flink oploopt is nog altijd het geval. Nou ja, in ieder geval biedt hij ook nog steeds de kwaliteiten die we van zijn voorganger waardeerden en zijn er in goede merktraditie wat opvallende technologieën aan boord. Ook zijn we blij dat we gewoon nog een traditionele sedan(achtige) kunnen bestellen in een steeds meer door SUV-modellen gedomineerde markt.

