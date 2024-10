Deel dit: Share App Mail Tweet

Team Alert trapt wijd open deur in: ‘Jongeren overschatten hun rijvaardigheid’

In ander nieuws: gras is groen en kranten kennen geen ander woord dan ‘peperduur’ om een Ferrari of Lamborghini te beschrijven. Want kom op, Team Alert! Je had jezelf de tijd kunnen besparen. Iedereen weet dat jongeren hun rijvaardigheid overschatten.

Team Alert bestaat sinds 2000 en is een jongerenstichting die zich inzet voor meer verkeersveiligheid. De organisatie ziet dat automeetings steeds populairder worden onder jongeren en dat dat gevaar met zich meebrengt.

Negatieve persaandacht trekt jongeren aan

‘Jongeren zoeken steeds vaker de spanning van carmeetings en straatraces op om hun auto’s en rijvaardigheden te testen’, schrijft Team Alert. ‘Jongeren promoten deze bijeenkomsten via online kanalen, die soms uitlopen tot grootschalige evenementen waarbij gevaarlijk rijgedrag wordt vertoond.’

Grappig is dat de stichting verbaasd lijkt te zijn over de impact van negatieve persaandacht, die jongeren niet afschrikt, maar juist aantrekt. ‘Een NOS-item over straatraces [werd] ontvangen met luid applaus en enthousiasme. Een 13-jarige jongen […] reageerde zelfs met: “Oh cool, daar wil ik ook heen!”‘

Jonge bestuurders vinden zichzelf competent

Nog veel grappiger is dat Team Alert de bevinding dat jongeren hun eigen rijvaardigheid overschatten “opvallend” noemt. Nee, dat is helemaal niet opvallend. Dat is al sinds de uitvinding van de automobiel zo. Dat is gewoon hoe jongeren in elkaar steken.

‘[Jongeren] beschouwen zichzelf als extreem competente bestuurders’, schrijft Team Alert, ‘en geven aan dat sleutelen aan hun eigen auto heb juist een beter gevoel van controle geeft, wat hen aanmoedigt om vaker hun grenzen op te zoeken.’

‘Daarnaast bagatelliseren jongeren de dodelijke ongelukken die met dit soort straatraces gemoeid zijn. Deze ongelukken worden door jongeren vaak gezien als incidenten die te wijten zijn aan individuen, niet aan de activiteit zelf. Dit wijst op een zorgwekkend gebrek aan bewustzijn van de gevaren.’

Haters gonna hate, teenagers gonna teenage

Oké, het is flauw dat we Team Alert wijzen op het ‘well, duh!’-karakter van hun onderzoek. Dat jongeren het gevaar van hun eigen gedrag niet goed kunnen inschatten, is een serieus probleem. Dat zien agenten en ambulancemedewerkers iedere dag, als er weer eens een ongeluk met een fatbike is gebeurd.

En we zeggen heus niet dat jongeren een soort natuurkracht zijn waar geen preventieve campagne tegenop kan. Haters gonna hate, teenagers gonna teenage, wat doe je eraan? Al denken we ook dat er kansen liggen in het rijonderwijs en bij de handhaving.

Verkeersveiligheidsvoorlichting op events

“Er is een duidelijke kloof tussen de manier waarop jongeren hun autohobby beleven en hun bewustzijn van verkeersveiligheid”, zegt onderzoeker Gaby Dijkstra. “Jongeren zien straatraces als een verlengstuk van hun passie voor auto’s en het opzoeken van gevaar en adrenaline.”

“Deze kloof biedt echter kansen voor gerichte preventieve campagnes. Door in te spelen op de drijfveren van jongeren, zoals hun verlangen naar status, zelfperceptie en sensatie, kunnen campagnes effectiever worden vormgegeven.”

Teamalert pleit voor het integreren van verkeersveiligheidsvoorlichting in autoshows, want daar is tijdens events vrijwel geen aandacht voor. Al zijn we wel benieuwd naar de invulling daarvan. Want waar zouden jonge liefhebbers liever naar kijken: een dragrace met rokende banden of een burgerlijk lesje veiligheid?