Deel dit: Share App Mail Tweet

Auto’s van Fiat mogelijk begrensd op 118 km/u om ze weer betaalbaar te maken: “Prijzen nu onnodig hoog”

Fiat wil af van dure verplichte rijhulpsystemen in zijn stadsauto’s. Daarom ziet een snelheidsbegrenzing als alternatief voor de Europese veiligheidseisen.

In een nieuwe auto kan een bestuurder nog wel eens flink geïrriteerd raken door alle piepjes en andere waarschuwingsgeluiden – die permantent uitgeschakeld kunnen worden. Een groot deel van de beschikbare geavanceerde rijhulpsystemen is tegenwoordig verplicht. Tot frustratie van autofabrikant Fiat, die deze verplichting onredelijk vindt voor zijn kleine stadsauto’s. In bovenstaande video nemen we je mee in de 500e. Typisch zo’n stadauto.

Verplichte rijhulpsystemen

In nieuwe auto’s zijn bepaalde geavanceerde rijhulpsystemen, ook wel ADAS-technologie genoemd, verplicht. Voorbeelden hiervan zijn vermoeidheidsherkenning of een snelheidsassistent die aangeeft wanneer je de snelheidslimiet overschrijdt.

De EU heeft besloten dat zulke rijsystemen in elke nieuw gebouwde auto moeten zitten, waar niet elke bestuurder gelukkig mee is. Ook voor autofabrikanten kan deze regelgeving vervelend zijn, aangezien het installeren van deze systemen de nodige kosten met zich meebrengt, met name voor stadsauto’s.

Stadsauto’s begrenzen

Fiat-CEO Olivier François meldt aan Autocar dat de huidige regelgeving van de EU, die een groot deel van de ADAS-technologie verplicht, ontworpen is om de veiligheid bij hogere snelheden te verbeteren. Hij vindt dit geen relevante verplichting voor kleinere stadsauto’s, zoals de Fiat 500 of Panda, die niet in staat zijn om 160 km/h te halen. Volgens hem worden de prijzen van zulke modellen onnodig hoog door het inbouwen van ADAS-systemen, die niet per definitie in het voordeel zijn van de consument.

De Fiat-CEO vertelde aan Autocar dat hij “met plezier” zou overwegen om de topsnelheid van de stadsauto’s van het merk te beperken tot ongeveer 118 km/u, wat gelijkstaat aan de maximale wettelijke snelheid in veel Europese landen.

Volgens François zou zo’n snelheidsbegrenzing een eenvoudiger en goedkoper alternatief zijn voor het verplicht installeren van uitgebreide en dure veiligheidssystemen. Stadsauto’s worden immers vooral gebruikt voor korte ritten in en rond de stad, waar hoge snelheden zelden worden gehaald.

De M1E-categorie

De EU werkt aan een nieuwe M1E-categorie voor kleine, volledig elektrische auto’s. Deze modellen mogen maximaal 4,2 meter lang zijn en moeten volledig elektrisch zijn. Het is nog niet bekend of er voor M1E-auto’s speciale regels gelden voor topsnelheid of veiligheid. Voor autofabrikanten is deze categorie interessant omdat verkochte M1E-auto’s meetellen bij de berekening van de gemiddelde CO₂-uitstoot, wat het makkelijker maakt voor een merk om aan de EU-normen te voldoen.

Mocht de categorie er daadwerkelijk komen, dan zou misschien een nieuwe Fiat 500 als stadsauto tegen die tijd maximaal tot 118 km/h kunnen rijden.