De nieuwe Fiat 500 Hybrid doet de dingen net andersom

Een hybride op basis van een elektrische auto is de omgekeerde wereld, want meestal werkt het ontwikkelingsproces andersom. Niet bij Stellantis, waar de nieuwe Fiat 500 Hybrid een 500e op benzine is.

Het was ook tijd voor een nieuwe, trouwens, want de vorige 500 Hybrid was in de basis al zeventien jaar (!) oud. Het model verdween vorig jaar van het toneel, waarna de 500e alleen de kar moest trekken.

Verkoopcijfers Fiat 500 omlaag

Dat is overigens goed te zien in de Nederlandse verkoopcijfers van de Fiat 500, die van 2.064 exemplaren in het eerste halfjaar van 2024 naar slechts 200 stuks in de afgelopen zes maanden gingen. De aankomende 500 Hybrid is dus hard nodig.

Koelsleuf op de neus

Hij lijkt als twee druppels water op de elektrische 500e, met als enige verschil dat er nu een koelsleuf op het 500-logo op de neus zit. Die zit daar om de bekende 1,0-liter driecilinder met mild-hybridetechniek van lucht te voorzien.

Officieel heeft Fiat nog geen specificaties bekendgemaakt, maar we gaan ervan uit dat er gewoon weer 70 pk beschikbaar is.

Handgeschakelde zesbak

Het interieur van de 500 Hybrid komt overeen met dat van zijn elektrische kompaan, al is er op de middenconsole ruimte gemaakt voor de pook van de handgeschakelde zesbak. De 500 Hybrid komt op de markt als driedeurs, als 3+1 en als cabriolet.