EU grijpt in met nieuwe M1E-voertuigcategorie: worden auto’s weer betaalbaar?

Auto’s zijn de afgelopen jaren steeds duurder geworden, maar daar komt misschien verandering in. De Europese Commissie heeft namelijk een plan om auto’s betaalbaarder te maken: de M1E-categorie.

In Europa hebben we al een boel voertuigcategorieën. Deze nieuwe gaat gelden voor compacte auto’s. Dit zijn geen microcars, die in de L6e- of L7e-categorie vallen, maar volwaardige auto’s.

Nieuwe M1E-categorie

Auto’s in de M1E-categorie moeten aan bepaalde eisen voldoen. Zo moeten ze elektrisch rijden en mogen de auto’s niet meer dan 4,2 meter lang zijn – dat is overigens behoorlijk groot. Dit betekent dat auto’s als de Renault 5 en Peugeot e-208 GTI in deze klasse vallen. Er zijn ook modellen die net iets te groot zijn, zo is de Volvo EX30 4,23 meter.

Naast de aandrijflijn en lengte moet een M1E-auto aan nog iets voldoen. Het model dient in de Europese Unie geproduceerd te zijn.

Meer punten voor fabrikanten

De voordelen van deze klasse vind je als bestuurder niet direct terug in je portemonnee. Het grootste voordeel hebben autofabrikanten zelf. Zij moeten om boetes te voorkomen voldoende EV’s verkopen om daarmee de gemiddelde uitstoot te drukken. Een auto in de M1E-categorie telt 30 procent extra mee met de positieve CO2-credits. Voor iedere 10 verkochte EV’s in deze categorie kan de fabrikant dus 13 keer 0 gram CO2 opschrijven.

Dit zou ervoor moeten zorgen dat autofabrikanten jou liever een kleine EV verkopen dan een grote SUV. Daarmee zou de prijs van een kleine elektrische auto lager komen te liggen. Overigens is er nog niets duidelijk over vrijstelling of verlaging van andere kosten. Dit wordt op nationaal niveau geregeld. Over beperking van een andere prijsopstuwer, veel veiligheidssystemen, wordt nog niet gezegd.

Deze M1E-maatregel behoort tot een pakket waarmee de Europese Commissie op de proppen is gekomen om de auto-industrie op ons continent te redden. Zo mag ook de verbrandingsmotor na 2035 blijven.