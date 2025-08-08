Deel dit: Share App Mail Tweet

Onderzoek: door deze rijhulpsystemen rijdt men juist ónveiliger

Geavanceerde rijhulpsystemen (ook wel ADAS-systemen genoemd) eisen een steeds prominentere plek op in moderne auto’s. Ze beloven meer veiligheid, maar een nieuw onderzoek toont aan dat ze ook een risico met zich meebrengen.

Beleidsmakers hebben autofabrikanten opgelegd dat nieuwe auto’s moeten zijn uitgerust met allerhande veiligheidssystemen. Sommige systemen zoals verkeersbordherkenning werken echter niet altijd naar behoren, wat alleen maar frustratie en onveilige situaties veroorzaakt.

Deze rijhulpsystemen werken wel

Onderzoekers uit de Verenigde Staten en Hongkong analyseerden het rijgedrag van bijna 200.000 auto’s uitgerust met verschillende veiligheidssystemen. Wat bleek uit het onderzoek? Systemen die waarschuwen voor niet-urgente situaties, denk aan dodehoekdetectie, zorgen voor een veiliger rijgedrag. Bestuurders rijden dankzij deze rijhulpen minder vaak te hard en het komt ook minder vaak voor dat zij stevig op de rem trappen. Het aantal ongelukken daalt dankzij deze systemen met ruim 5 procent.

Rijgedrag onveiliger door veiligheidssystemen

Maar opvallend genoeg zorgden urgente ADAS-waarschuwingen, zoals de onderzoekers die noemen, juist voor ónveiliger rijgedrag. We hebben het dan over systemen zoals lane departure warning en het frontalebotswaarschuwingssysteem. Deze systemen lijken ervoor te zorgen dat automobilisten juist vaker te hard rijden én stevige remacties uitvoeren.

Volgens de onderzoekers zouden sommige bestuurders te veel vertrouwen op systemen die hen actief waarschuwen of ingrijpen. Dat kan leiden tot verminderde alertheid. Afschaffen dan maar? Nee, want ondanks de iets roekelozere rijstijl, zorgen ook deze systemen voor een afname van het aantal ongelukken met meer dan 3 procent.

Vrouwen passen hun gedrag eerder aan

Opvallend was ook het verschil tussen mannen en vrouwen. Vrouwelijke bestuurders bleken beter te reageren op ADAS-waarschuwingen en pasten hun gedrag vaker aan.

Uit het onderzoek is te concluderen dat de rijhulpsystemen, hoe vervelend ze soms ook mogen zijn, het rijden aantoonbaar veiliger maken. Toch is het geen vervanging voor oplettendheid. Vooral bij systemen die actief waarschuwen of corrigeren is het belangrijk dat je alert blijft en niet op de automatische piloot gaat rijden.