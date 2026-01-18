Deel dit: Share App Mail Tweet

Marcel (54) wilde weer een Amerikaanse auto, maar wel een met vleugels

Toen Marcel Winder lang geleden zijn tweede Amerikaanse auto moest verkopen, wist hij dat hij er ooit weer een zou kopen, maar dan met echte vleugels. Dat werd deze Buick Invicta uit 1959.

“Vanaf mijn vijftiende ben ik al gek op Amerikaanse auto’s. Een jaar later kocht ik wel mijn allereerste Amerikaan, een Chevrolet Citation”, begint Marcel zijn verhaal. “Een compact model met zo’n vijfde deur, eigenlijk afschuwelijke dingen. Maar toch had ik zo een eigen Amerikaan met een zescilinder. En zo mocht ik af en toe met mijn vader een rondje rijden.”

Een Amerikaanse auto, maar dan met vleugels

“Later heb ik nog een Ford gehad; toen was ik 18 jaar, meen ik. Dat was wel een groot model, echt zo’n aso-kar, een pooierbak. Maar toen kreeg ik verkering en ging ik samenwonen. In die tijden kon je nog wat schipperen met de wegenbelasting, want toen inden ze die nog niet automatisch: drie maanden betalen, dan overschrijven en dan weer een periode niet.”

“Maar uiteindelijk werd ik toch een paar keer gepakt. Dat ging niet in combinatie met samenwonen en dus moest ik de auto verkopen. Daarna heb ik wel altijd gezegd: ‘Als het straks weer kan, wil ik wel weer een Amerikaan en dan zo’n echte met vleugels’.”

Buick Invicta uit België

“Het merk maakte me niet zoveel uit, maar het moest wel een model zijn van voor de jaren zestig, want in die tijd werden de vleugels kleiner en verdwenen ze. Vele jaren later waren we al wat langer aan het zoeken, toen mijn jongste zoon deze Buick Invicta vond in België. Er moest wel wat aan gebeuren, want de versnellingsbak was niet goed, het hemeltje ontbrak en ook de deurpanelen waren niet goed. Maar ik realiseerde me toen wel dat er niet zoveel exemplaren van dit type bestaan.”

“Voor ik afreisde naar België, heb ik die man wel gebeld en hem gevraagd me precies te vertellen wat eraan mankeerde, zodat ik niet voor niets dat hele stuk moest rijden. Dat deed de man vervolgens nauwkeurig en toen ben ik erheen gegaan, heb de auto gekocht en meegenomen.”

Het hele verhaal van Marcel en zijn Buick hoor je in bovenstaande video.