Deel dit: Share App Mail Tweet

Henny (72): “Ik heb de enige Brixner Rennspider in Nederland”

Van een NSU TT hebt u misschien wel eens gehoord, maar van een Brixner Rennspider met NSU-techniek? Henny Geenen heeft ze allebei en vertelt.

Naast mij staat mijn trouwe NSU TT, die ik al bijna 47 jaar heb en aan de andere kant de Brixner Rennspider met NSU-techniek en die heb ik al 26 jaar. Eigenlijk komt de passie voor auto’s van mijn vader. Die was motorfiets- en automonteur. Toen ik 17 was, was ik gek van auto’s en autosport en zochten we een autootje om slaloms mee te gaan rijden. De eerste waar ik naar ging kijken, was een Abarth’je dat over de kop was gegaan. Helaas werd hij voor mijn neus weggesnapt. Een Porsche bestond van onderen voornamelijk uit goede voornemens.

Bij kennissen in de tuin lag een NSU’ tje

Bij kennissen in de tuin lag een NSU’ tje dat we wel mooi vonden en die is het geworden. Dat was een Sportprinz en die hebben we helemaal omgebouwd. Een grotere motor erin etcetera. Daarnaast hebben we nog een Sportprinz erbij gekocht als dagelijkse auto. Dat was in 1970 en sindsdien heb ik altijd één of meerdere NSU’s gehad, zowel voor de weg als later ook voor het circuit. Met die Sportprinz, die we omgebouwd hadden van twee naar vier cilinders, heb ik twee jaar slaloms gereden. Maar die carrosserie kan niet tegen dat geweld, dus toen heb ik in 1973 een TT’tje gekocht en die opgebouwd. Die eerste TT heb ik versleten bij de Rensportschool in Zandvoort.

Autoslalom was destijds een heel betaalbare manier om autosport te bedrijven. Dat is een heel goede leerschool, want je leert erg goed sturen en heel goed inschatten wat er kan, want tussen de pylonen heb je maar een paar centimeter ruimte als je een beetje hard wilt gaan. Ik vond die pylonen altijd wel storend, dus mijn wens was altijd om circuit te gaan rijden. Ik denk dat ik bij elkaar meer dan 20 seizoenen geracet heb met een NSU TT. Daarnaast ben ik altijd actief geweest in de NSU-club Nederland en sinds enkele jaren ben ik voorzitter van die club.

De Brixner Rennspider

De Brixner is bedacht en ontworpen door Kurt Brixner. Kurt had in Stuttgart een werkplaats waar hij polyester delen maakte, voornamelijk voor Porsches onderzoekscentrum in Weissach. Van de beroemde Porsche 917 en dergelijke zijn de carrosserieën bij Kurt Brixner gemaakt. Hij was al met NSU’s actief, maar toen hij een NSU TT als schadewagen binnenkreeg, heeft hij daar de carrosserie afgehaald. Het chassis heeft hij met een buizenframe versterkt en daar is een carrosserie over gezet, die in de loop van de jaren is geëvolueerd. Er zijn drie typen. Van het eerste type zijn nog aardig wat exemplaren gemaakt; van dit type zijn er maar een stuk of zes, zeven bekend. Naderhand kwam er een wat vierkantere versie en daar zijn er meer van. Dus deze wagen is extreem zeldzaam. Het is ook nog de enige in Nederland.

Het opvallende van de Brixner is dat de bodem en de wielophanging identiek zijn aan een NSU TT. Dat getuigt van het vernuft van NSU. Deze is uiteraard wel wat aangepast, maar in de basis is het een NSU-wielophanging. Deze auto’s waren in heuvelklims uitermate succesvol en wisten ook auto’s met grotere cilinderinhoud (deze heeft 1.300 cc) te verslaan in de bergen. Dat kwam ook door de motor op de achteras, die een enorme tractie gaf uit de vaak korte bochten.

De Brixner weegt ongeveer 450 kg en achterin zit een opgevoerde 1300 met net iets over de 100 pk, denk ik. Dus dat dit ding komt serieus snel van zijn plaats. Hij staat vooraan op 8-inch brede wielen en achteraan op 9-inch brede wielen. Je kunt er ongelofelijk hard mee de bocht om. De NSU TT is qua carrosserie hetzelfde als de NSU 1000. Ze hadden de naam zijwindgevoelig te zijn, maar door de wielen een beetje schuin te zetten en de auto iets te verlagen, ligt hij plotseling als een Porsche op de weg.