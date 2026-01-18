Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze oldtimer is de perfecte occasion als je een zeer comfortabele ervaring wilt hebben tijdens het rijden

De Citroën CX 25 GTi is een eigenzinnige klassieker en een occasion met een uitgesproken Frans karakter. Hij is een grote reisauto, die techniek en comfort centraal stelt.

De CX was de opvolger van de legendarische DS en groeide in de jaren zeventig en tachtig uit tot het technologische vlaggenschip van het Franse merk. Met de 25 GTi bracht Citroën extra vermogen en dynamiek in het toch al vooruitstrevende concept. Daarmee werd de occasion niet alleen een comfortabele kilometervreter, maar ook een verrassend vlotte sedan.

Citroën CX 25 GTi als vooruitstrevende klassieke occasion

De Citroën CX 25 GTi is inmiddels een klassieker, maar voelde bij zijn introductie futuristischer dan vrijwel alles op de weg. Het gestroomlijnde ontwerp, met zijn lange neus, concave achterruit en gesloten wielkasten, was volledig gericht op aerodynamica. Dat leverde niet alleen een lage luchtweerstand op, maar ook een occasion met tijdloze uitstraling.

(Afbeelding: AutoTrack / Dick Lathouwers Automotive)

(Afbeelding: AutoTrack / Dick Lathouwers Automotive)

Een Citroën CX 25 GTi onderscheidt zich subtiel van de andere CX-versies. Andere velgen, kleine typeaanduidingen en een rijkere uitrusting verraden dat dit een krachtigere uitvoering betreft. Binnenin de occasion draait alles om comfort. Het interieur is ruim, licht en overzichtelijk, met karakteristieke stoelen en een dashboard dat typisch Frans eigenwijs is vormgegeven.

Cijfers zijn minder belangrijk dan gevoel

Onder de motorkap van de occasion ligt een 2,5-liter viercilinder met directe injectie. In de ‘standaardversie’ is dit motorblok atmosferisch en levert het 138 pk. Daarmee doet deze auto de standaardsprint in 9,2 seconden en haalt hij een topsnelheid van 201 km/h. De versie die je in de video hierboven ziet, is de Citroën CX 25 GTi Turbo. Deze auto heeft, zoals de naam doet vermoeden, drukvulling. In deze uitvoering produceert het motorblok 168 pk, wat een 0 tot 100-tijd van 8,0 seconden oplevert. Zijn topsnelheid ligt op 217 km/h.

(Afbeelding: AutoTrack / Dick Lathouwers Automotive)

(Afbeelding: AutoTrack / Dick Lathouwers Automotive)

Belangrijker dan de cijfers is de manier waarop de Citroën CX 25 GTi zich voortbeweegt. De hydropneumatische vering van de occasion levert een ongeëvenaard comfortniveau, terwijl de auto ook bij hogere snelheden opvallend stabiel blijft. Dit systeem maakt gebruik van een soort bollen, die met een membraan gescheiden zijn in twee kamers.

De bovenste kamer is gevuld met stikstof en de onderste kamer met olie. De olie wordt met een plunjer, die met het wielgeleidingsysteem is verbonden, aangestuurd. De bewegingen van de wielen worden via de oliekolom overgebracht op de stikstof. Ook de modernere Citroën C6 uit onze occasion battle heeft een soortgelijke vering.

Aandachtspunten van de Citroën CX 25 GTi

De vering die we hierboven uitlegden is geniaal in elkaar gezet, maar dat is ook direct de Achilleshiel van de Citroën CX 25 GTi. Het systeem is namelijk erg ingewikkeld en als het kapotgaat kunnen de kosten al gauw oplopen. Controleer daarom bij een testrit of de occasion goed in hoogte wil verstellen. Ook roest vormt een serieus aandachtspunt, dus loop de dorpels, wielranden en de bodem af.

Prijs van deze occasion

De Citroën CX 25 GTi is tegenwoordig een erg zeldzame occasion. Zelfs zo zeldzaam dat er maar één model op Gaspedaal.nl te vinden is. Dit is helaas niet de versie met turbo, zoals in de video hierboven van testredacteur Peter Hilhorst, maar nog steeds een nette auto. Dit grijze model uit 1988 wordt voor 15.950 euro aangeboden in het Limburgse Echt. Ondanks zijn leeftijd heeft hij maar 103.041 kilometer op de teller staan en hij krijgt een apk bij aflevering.