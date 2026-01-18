Deel dit: Share App Mail Tweet

Elke rit kost je meer dan nodig: deze banden zorgen voor hogere brandstofkosten

Uit onderzoek van het bandenplatform BetterTires blijkt dat Nederland meer dan een miljard euro aan brandstof en stroom verspilt, doordat bestuurders op minder efficiënte banden rijden.

Misschien sta je lipbijtend met een tankpistool in je hand te kijken hoe de prijs op het scherm steeds verder oploopt. Bij het afrekenen valt de totale tankprijs toch weer vies tegen. Hoe kan die kostenpost iets lager?

Brandstofverbruik omlaag

Onlangs bleek dat garagisten massaal veiligheidslabels van banden verzwijgen, terwijl zo’n label een grote rol kan spelen bij het kiezen van de juiste band. Hoe zuiniger het label, hoe lager het brandstofverbruik, en daar blijkt nog een grote winst in te behalen.

BetterTires analyseerde met een steekproef de bandenlabels van auto’s in Nederland en onderzocht of er binnen dezelfde bandenmaat een zuinigere uitvoering beschikbaar was. Daaruit bleek dat een meerderheid van de automobilisten gemiddeld 1,35 labelklassen zuiniger zou kunnen rijden.

Bijvoorbeeld: een bestuurder rijdt nu met een C-label, terwijl er ook een A-label beschikbaar is. En zoals eerder benoemd: hoe zuiniger het label, hoe lager het verbruik. “We schrokken er zelf een beetje van hoe groot het verschil in de praktijk kan zijn,” aldus Neal Oddens, CEO van BetterTires.

Besparen met andere banden

Uit het onderzoek blijkt dat, wanneer je de lagere brandstofkosten afzet tegen de hogere aanschafprijs van zuinigere banden, benzineauto’s gemiddeld zo’n 143 euro per set banden besparen. Bij dieselauto’s ligt die besparing rond de 120 euro. Elektrische auto’s besparen met zuinigere banden wel op verbruik en uitstoot, maar door de relatief lage stroomprijs verdienen deze bestuurders de meerprijs niet terug. Gemiddeld kunnen Nederlandse bestuurders netto 113 euro per auto besparen.

Oddens benadrukt ook de milieuwinst: “Je voelt het in je portemonnee, maar het werkt net zo goed door in je uitstoot. Je hoeft er niets voor te laten, alleen te kiezen voor een betere band.” Voor heel Nederland kan de besparing oplopen tot 1,09 miljard euro, gemeten over de totale levensduur van een bandenset. Jaarlijks vinden er meer dan vier miljoen volle tankbeurten plaats, wat neerkomt op een onnodige verspilling van ongeveer 202 miljoen liter brandstof.

Geen overbodige luxe dus om eens naar de huidige bandenset onder de auto te kijken en eventueel te kiezen voor een zuiniger bandenlabel. “Het is een van de weinige keuzes aan je auto waarmee je direct geld bespaart, zonder iets in te leveren. Je merkt het misschien niet tijdens het rijden, maar wel aan de pomp,” aldus de CEO van BetterTires. Vorig jaar bleek ook uit onderzoek van BetterTires dat een half miljoen Nederlanders op levensgevaarlijke banden reden; om deze banden gaat het.