Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo kun je de snelheidswaarschuwing permanent uitschakelen

Sinds juli 2024 moeten nieuwe auto’s voorzien zijn van een snelheidswaarschuwing. Dit irritante geluid als je harder dan de maximumsnelheid rijdt is uit te schakelen. Maar kun je het ook permanent uitzetten?

Hoewel deze functie een veiligheidsmaatregelen moet zijn, heeft het juist een averechts effect. Doordat bij het instappen iedere keer het systeem moet worden uitgeschakeld – en velen dit ook doen – wordt door de bestuurder vaak in de eerste meters op het infotainmentscherm gelet en niet of minder op de weg. Hierdoor zorgt het systeem juist voor gevaar.

Snelheidswaarschuwing handmatig uitschakelen

Bij sommige auto’s moet je diep in de menu’s duiken op de snelheidswaarschuwing uit te zetten, maar regelmatig biedt een fabrikant ook een short cut aan. Zo kun je bij Renault met twee drukken op een knop jouw favoriete instellingen terughalen en dus het gepiep een zwijgen opleggen en hoef je bij BMW’s en Mini’s enkel de SET-knop twee seconden ingedrukt te houden.

Snelheidswaarschuwing permanent uitschakelen

Fijn dat fabrikanten meedenken met de klant, maar nog beter zou het zijn om de functie permanent uit te schakelen. Is dit mogelijk?

In principe kunnen tuners en techneuten softwarematig de snelheidswaarschuwing uitzetten, maar lang niet altijd. Niet bij ieder merk en model is dit al mogelijk en na een update is er een kans dat de veiligheidsmaatregel weer aan staat.

Bij de merkdealer hoef je in ieder geval niet aan te kloppen om de snelheidswaarschuwing uit te laten zetten. Volgens de Europese wetgeving mag het niet uitgeschakeld worden en dit zullen ze dan ook niet doen.

Niet zonder risico

Let wel, als de software permanent is uitgeschakeld, betekent dit dat jouw auto niet meer voldoet aan de Europese veiligheidseisen. In geval van een ongeluk kun je dan problemen krijgen met bijvoorbeeld de verzekeringsmaatschappij.

Nederlanders vinden het bloedirritant

In onderstaande video legt Autovisie-hoofdredacteur Jaco Bijlsma uit waarom het systeem juist voor gevaar kan zorgen en hij legt uit wat de toekomst is van dit soort systemen.