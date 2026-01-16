Stellantis-merken als Peugeot en Citroën kunnen binnenkort Chinese benzinemotor van Leapmotor gebruiken
Een Leapmotor-motor kan in de toekomst zomaar eens in de neus van jouw Peugeot of Citroën liggen. Volgens het Britse AutoCar onderzoeken de Chinese fabrikant en Stellantis de mogelijkheden tot het delen van brandstofmotoren.
Leapmotor en het Europese concern zijn partners. Het Chinese merk wordt hier immers verkocht bij de Stellantis-dealers. Momenteel is er nog geen techniek gedeeld. In bovenstaande video maken we kennis met Leapmotor in de vorm van de B10.
Stellantis-modellen met benzinemotor van Leapmotor
Volgens de Leapmotor-CEO, Tianshu Xin, kan daar verandering in komen. Het Chinese merk en Stellantis onderzoeken momenteel de mogelijkheden om technologie uit de productielijnen met elkaar te delen. Zo zou het Rex-systeem een mogelijkheid zijn Peugeot of Citroen.
Dit systeem betekent dat er een brandstofmotor wordt toegevoegd aan een volledig elektrische auto. Deze brandstofmotor kan de accu opladen en daarmee die actieradius dus vergroten.
Ook platforms delen
Niet alleen kan Stellantis de motoren van Leapmotor gaan gebruiken, ook het delen van platforms wordt onderzocht. Of dit uiteindelijk ook echt gaat gebeuren, is dus nog de vraag. Wil je op de hoogte blijven van het belangrijkste autonieuws? Abonneer je dan nu op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.
Lees ook:
Ook interessant
-
Er zijn twee redenen om de nieuwe Jeep Compass te kopen
-
Nieuwe Jeep Compass: eigengereid of zoveelste Stellantis-product?
-
Goedkope Leapmotor A10 heeft 500 km aan actieradius! Tenminste, dat lijkt zo
-
Oordeel na 10.000 kilometer Fiat 600 Hybrid: een blijvertje of niet?
-
‘Het stormt in de auto-industrie, maar er is een lichtpuntje’
-
Stellantis gaat een Jeep maken op basis van deze Dongfeng
-
Fabrieken Stellantis dicht: te weinig vraag, te veel auto’s
-
Opel Mokka GSe goedkoopste sportieve crossover van Stellantis
-
Stellantis komt met belangrijke aanvulling voor 1.2 PureTech
-
Stellantis roept meer dan 750.000 auto’s terug om brandgevaar
-
Stellantis schrapt ‘zelfrijdende auto’s’. En dat snappen we helemaal
-
Dit zijn de beste auto’s van 2026 volgens vrouwen