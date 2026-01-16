Deel dit: Share App Mail Tweet

Stellantis-merken als Peugeot en Citroën kunnen binnenkort Chinese benzinemotor van Leapmotor gebruiken

Een Leapmotor-motor kan in de toekomst zomaar eens in de neus van jouw Peugeot of Citroën liggen. Volgens het Britse AutoCar onderzoeken de Chinese fabrikant en Stellantis de mogelijkheden tot het delen van brandstofmotoren.

Leapmotor en het Europese concern zijn partners. Het Chinese merk wordt hier immers verkocht bij de Stellantis-dealers. Momenteel is er nog geen techniek gedeeld. In bovenstaande video maken we kennis met Leapmotor in de vorm van de B10.

Stellantis-modellen met benzinemotor van Leapmotor

Volgens de Leapmotor-CEO, Tianshu Xin, kan daar verandering in komen. Het Chinese merk en Stellantis onderzoeken momenteel de mogelijkheden om technologie uit de productielijnen met elkaar te delen. Zo zou het Rex-systeem een mogelijkheid zijn Peugeot of Citroen.

Dit systeem betekent dat er een brandstofmotor wordt toegevoegd aan een volledig elektrische auto. Deze brandstofmotor kan de accu opladen en daarmee die actieradius dus vergroten.

Ook platforms delen

Niet alleen kan Stellantis de motoren van Leapmotor gaan gebruiken, ook het delen van platforms wordt onderzocht. Of dit uiteindelijk ook echt gaat gebeuren, is dus nog de vraag. Wil je op de hoogte blijven van het belangrijkste autonieuws? Abonneer je dan nu op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.