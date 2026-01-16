Deel dit: Share App Mail Tweet

3.750 euro boete, auto afgepakt en 3 maanden cel: Nederlandse hardrijders in Frankrijk flink aangepakt

Ga je dit jaar op vakantie naar Frankrijk, dan moet je goed op je snelheid letten. De Franse overheid gaat hardrijders zwaarder bestraffen. Rij je echt veel te hard, dan kan je tot 3.750 euro boete krijgen en wordt je auto in beslag genomen.

Frankrijk wil het verkeer veiliger maken. Hiervoor neemt het ingrijpende maatregelen. Sinds 1 januari kan hardrijden met een auto gezien worden als een misdrijf – in Nederland zijn de boeteverhogingen zelf misdadig.

Ook Nederlanders die hardrijden worden in Frankrijk aangepakt

Om in de categorie ‘misdrijf’ te vallen, moet je wel flink te hard rijden. Vanaf 50 km/h te hard maak je je schuldig aan een misdrijf. Hoewel deze overschrijding ongetwijfeld niet per ongeluk wordt bereikt, kunnen de mooie, rustige Franse snelwegen soms uitnodigen om het gas in te trappen. Vergeet overigens niet voor je naar Frankrijk gaat een milieusticker te kopen.

Doe dat niet als je op vakantie gaat. Want rij je 50 km/h te hard, dan kun je naast de giga-boete en inbeslagname van jouw auto ook nog een gevangenisstraf krijgen van maximaal drie maanden. Alsof dat nog niet genoeg is kun je ook nog eens naar huis gaan met een rijverbod voor Frankrijk tot drie jaar.

Deze regels gelden niet enkel voor inwoners van Frankrijk. Ook jij als Nederlander of Belg kan dit alles opgelegd krijgen- dan vallen de boetes hier nog wel mee.

Veel te hard rijden, kun je in Frankrijk dus beter niet doen. Volgens de overheid van het land moeten deze maatregelen zorgen voor veiliger verkeer. Overigens zijn de meningen over de invloed van snelheid op veiligheid verdeeld. In Amerika wil een politicus zelfs de maximumsnelheid afschaffen.