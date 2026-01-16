Deel dit: Share App Mail Tweet

Tanken na de ‘klik’ van het vulpistool: de gevolgen voor jouw auto

Als je benzine of diesel aan het tanken bent en je auto zit bijna helemaal vol, dan hoor je een harde klik en slaat het vulpistool af. Moet je dan nog een keer de tank een klein beetje bijvullen of kun je dit beter niet doen?

Voor je weet hoe je moet tanken, is het wellicht handig om te weten wanneer. Het is namelijk onverstading om de tank van jouw auto volledig leeg te rijden.

De ‘klik’ van het vulpistool

Hoor je tijdens het tanken de klik en slaat het vulpistool af, dan betekent dit dat er benzine is gelopen in het tweede gaatje van het vulpistool. Dit gaatje zit naast de toevoer en zuigt lucht aan. Als er geen lucht maar benzine het gaatje raakt, ontstaat er een vacuüm en sluit het toevoerklepje van de benzine met een klik.

Meer benzine voor je geld Wist je dat je in de ochtend meer benzine voor je geld kunt verwachten dan in de middag? Veel scheelt het echter niet.

Door deze functie loopt jouw tank nooit over. Toch knijpen velen na de klik van het vulpistool nog een keer waardoor er meer brandstof richting de tank stroomt. In principe kan dit geen kwaad voor jouw auto. De klik komt immers uit het vulpistool en kan je auto onmogelijk beschadigen. Daarbij kan een oudere of slecht werkend vulpistool te vroeg afslaan. Een extra tikje benzine is dus niet direct schadelijk voor jouw auto.

Te veel benzine tanken kan nadelen hebben

Er zit wel een grote maar aan dit verhaal. Tank je te veel benzine of diesel in jouw auto, dan kan deze wel overstromen. Dat is zonde, want de benzine loopt dan via een speciaal afvoerbuisje weg. Slecht voor jouw portemonnee en het milieu.

Daarbij kan het zo zijn dat het ontluchtingssysteem van een brandstoftank kapotgaat als er (te veel) benzine in loopt. Dit zorgt weer voor slechte ontluchting en vervolgens eerder afslaan van het vulpistool als de tank nog niet helemaal vol is. Veelal is dit systeem wel makkelijk door te blazen en schoon te maken, maar je kunt ook gewoon na de eerste klik van het vulpistool stoppen met tanken.