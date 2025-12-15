Deel dit: Share App Mail Tweet

Hoe kouder het is, hoe goedkoper je tankt: bespaar je echt door in de ochtend benzine te tanken?

Benzine is hartstikke duur en veel Nederlanders zijn ervan afhankelijk. Iedere kleine besparing is daarom mooi meegenomen. Zo zou tanken in de ochtend geld besparen, maar is dat daadwerkelijk zo?

Het basisprincipe van deze besparingstip is eenvoudig. In de ochtend is het doorgaans kouder. Brandstof krimpt bij lagere temperaturen en dus krijg je in theorie meer benzine per euro.

Besparen door in de ochtend benzine te tanken

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar het krimpen en uitzetten van benzine. Zo toont een technisch rapport uit 2016 genaamd ‘Fuel Temperature Fluctuations During Storage’ aan dat per graad Celsius temperatuursverschil het volume met 0,1 procent verandert.

Volgens die formule is 30 liter benzine bij 30 graden Celsius 29,1 liter bij 0 graden Celsius. Een klein verschil dus bij forse temperatuursverschillen.

Bespaar je ook echt in praktijk?

Daarbij is deze berekening behoorlijk theoretisch. In de praktijk zal je namelijk geen benzine van 30 of 0 graden Celsius vinden. Brandstof wordt namelijk onder de grond opgeslagen, waar de temperatuur redelijk constant is. Hierdoor krimpt de benzine niet en zet hij ook niet uit. Sterker nog, in België geldt een wettelijke temperatuur voor brandstof: 15 graden Celsius.

Mocht je dan toch in de ochtend gaan tanken om een kleine beetje winst binnen te harken, bedenk dan goed dat de motor van jouw auto met koud weer minder efficiënt draait en de paar cent ‘winst’ dus snel de lucht in verdwijnt.

Overigens staat dit krimpen en uitzetten van de benzine los van de schommelende prijzen. Bij sommige tankstations kun je in de vroege ochtend – vóór de spitsuren – wel geld besparen. Dit omdat de prijzen dan lager zijn. Ook kun je over de grens gaan tanken. Let wel, neem niet meer liters mee dan toegestaan.