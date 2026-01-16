Deel dit: Share App Mail Tweet

Met deze cabrio-occasion kun je door de winter heen tot de volgende zomer

De Volvo C70 is een comfortabele cabrio die ook buiten het zomerseizoen zijn mannetje staat. De occasion is een stijlvolle vierzitter, die coupé en cabriolet overtuigend combineert.

Met de introductie van de tweede generatie in 2006 kiest Volvo voor een compleet andere benadering dan bij zijn voorganger. Geen losse coupé en cabriolet meer, maar één model met een innovatief driedelig vast klapdak. Daarmee is de Volvo C70 zowel een winterharde coupé als een ontspannen occasion met open dak, precies zoals Volvo dat voor ogen had.

Volvo C70 als comfortabele coupé-cabriolet

De Volvo C70 deelt zijn techniek met de S40 en V50 en is vanaf het eerste ontwerp opgezet als coupé. De korte neus, lage daklijn en brede schouders lopen over in een lange achterpartij, met forse achterlichten. De vormgeving van de occasion is onmiskenbaar Volvo, maar met een duidelijk elegantere inslag. Dat de veel modernere EX90 ietsje minder onmiskernbaar Volvo is, lees je in onze reportage.

(Afbeelding: AutoTrack / Occasion Center Veldhoven) (Afbeelding: Volvo)

(Afbeelding: AutoTrack / Occasion Center Veldhoven) (Afbeelding: Volvo)

Het elektrisch bedienbare driedelige klapdak van de Volvo C70 is een technisch hoogstandje en was destijds zelfs een wereldprimeur. De keerzijde is het hoge gewicht van de occasion: de zwaarste uitvoeringen tikken ruim 1.800 kilogram aan. De bagageruimte varieert van 200 tot 404 liter en beschikt over een slimme verdeler om schade door de kap te voorkomen. Bij de facelift van modeljaar 2010 krijgt de Volvo C70 het modernere familiegezicht, met nieuwe bumpers, grille, led-achterlichten en extra chroom.

(Afbeelding: Volvo) (Afbeelding: AutoTrack / Occasion Center Veldhoven)

(Afbeelding: Volvo) (Afbeelding: AutoTrack / Occasion Center Veldhoven)

Vanwege het gewicht werd de Volvo C70 uitsluitend met krachtigere motoren geleverd. Aan de benzinezijde zijn er vijfcilinders: een atmosferische 2,4-liter met 140 tot 170 pk en de 2,5-liter T5 met 220 pk, later 230 pk. Dieselrijders kiezen uit de 2.0D, de vijfcilinder D5 of de latere 2.0 vijfcilinder met 150 tot 177 pk. Alle occasions hebben voorwielaandrijving en schakelen gebeurt via een handgeschakelde of automatische transmissie. Bij beide opties kon je kiezen uit vijf of zes verzetten.

Aandachtspunten van de Volvo C70

Het klapdak van de Volvo C70 verdient extra aandacht. Controleer of het soepel en zonder storingen werkt, want afstelling na schade is complex en duur. In het interieur is een niet-uitklappend RTI-scherm vaak te herleiden tot een versleten kunststof tandwieltje. Airconditioningproblemen wijzen meestal op een lekkende condensor. Het vervangingsinterval van de distributieriem is bij alle motoren cruciaal, dus controleer dat in de onderhoudsgeschiedenis van de occasion. Lees meer aandachtspunten van deze auto in onze koopwijzer.

Prijs van deze occasion

Er staan 102 occasions op Gaspedaal.nl te koop en daarom is het aanbod ruim te noemen. Prijzen beginnen bij 5.000 euro en lopen door tot een kleine 25.000 euro. Voor dit geld kun je de meest aangeklede versie ‘Summum’ vinden, in combinatie met lage tellerstanden en het T5-motorblok. Wij kozen voor zo’n model, maar dan net ietsje goedkoper. Dit witte model uit 2012 staat namelijk voor 16.920 euro te koop in Noord-Brabantse Veldhoven. De teller staat op 144.076 kilometer en deze Volvo C70 heeft een automatische transmissie. Volgens de advertentie heeft hij maar één eerdere eigenaar gehad.