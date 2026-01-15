Deel dit: Share App Mail Tweet

CJIB moet mogelijk 500 miljoen euro aan boetes terugbetalen: “De verhoging van het boetebedrag is ronduit misdadig”

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) moet mogelijk 500 miljoen euro aan boetes terugbetalen aan mensen die een verhoging hebben gekregen op een bekeuring. Er is een massaclaim gestart waarbij duizenden gedupeerden zich hebben aangesloten.

Als je in Nederland een verkeersboete krijgt, moet je deze binnen acht weken betalen. Betaal je niet op tijd of niet het volledige bedrag? Dan krijg je een eerste aanmaning. Bij die eerste herinnering stijgt het boetebedrag met 50 procent. Betaal je dan nog niet en krijg je een tweede aanmaning, dan gaat de originele boete keer drie.

Verhoging boetes is misdadig

Stel, je krijgt een boete van 500 euro, dan moet je na de derde aanmaning 1.500 euro betalen! Autovisie-hoofdredacteur Jaco Bijlsma liet eerder weten: “Het is ronduit misdadig dat je na de tweede verhoging maar liefst 300 procent van het oorspronkelijke, al belachelijk hoge boetebedrag moet betalen. Want waar gaat het nog over?”

Bijlsma is niet de enige die zich kritisch uit over de Nederlandse boeteverhogingen. CJIB-claim.nl gaat nu de gerechtelijke strijd aan met het CJIB. Er wordt getoetst of de boeteverhoging in strijd is met de Europese regelgeving. De Hoge Raad verwacht in de loop van 2026 tot een uitspraak te komen.

Boetebedragen zijn al hoog

Momenteel zijn er al tienduizenden Nederlanders die zich hebben aangesloten en gaat het om een massaclaim van meer dan een half miljard euro. Aansluiten bij de claim kan hier. Let op, het gaat dus niet om de standaardboetebedragen – die in 2026 al krankzinnig hoog zijn.