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Dit is een van de betrouwbaarste auto’s ooit, maar de overheid wil niet dat jij erin rijdt

Een auto met oerdegelijke motor die moeiteloos een leven lang meegaat, klinkt als het toppunt van duurzaamheid. Toch denkt de Nederlandse overheid daar heel anders over. De staat wil koste wat kost voorkomen dat jij in deze onverwoestbare Mercedes-occasion stapt.

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In de door beleidsmakers uitgestippelde ecorace heeft de dieselmotor het afgelegd tegen superzuinige hybrides en fluisterstille EV’s. Een schandaaltje hier en daar alsmede een moeilijk weg te poetsen imago van roet, stank en zwarte rook hebben daar ongetwijfeld aan bijgedragen. Maar juist die ongecompliceerde stinkdiesels hebben zich keer op keer bewezen als onuitputtelijke kilometervreters.

Onverwoestbare occasion

De OM616-krachtbron voorin de tweedehands Mercedes-Benz G-klasse in dit artikel is zo’n motor. Zijn bijnaam ‘miljoenenmotor’, doelend op de torenhoge kilometerstanden die het blok aankan, kreeg hij niet zomaar. Met een beetje kennis en simpel gereedschap is deze motor altijd en op elke uithoek van de wereld weer aan de praat te krijgen.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

Helaas staat er wel wat tegenover die simpliciteit. De atmosferische 2,4-liter viercilinder in deze occasion levert een schamele 72 pk. Om de 0 tot 100-tijd te klokken moet je de kalender erbij pakken en veel meer dan een defensief snelwegtempo zit er niet in. Maar goed, dit is dan ook een auto die onthaast.

Hij mag dan sloom zijn, maar hij laat zich niet zomaar stoppen. Met zijn robuuste vierwielaandrijfsysteem, terreinbanden en flinke bodemvrijheid komt deze occasion ook naast de gebaande paden een heel eind.

Hoeveel kost deze oude Mercedes-Benz G-klasse?

Uiteraard kleven er ook flinke nadelen aan zo’n militaire G-klasse: hij is oncomfortabel, spartaans, onzuinig, traag, luidruchtig, onveilig en ja, hij stinkt. Toch vormt het kostenplaatje de grootste tegenvaller. Niet zozeer de aanschafprijs, want de 22.990 euro die voor deze occasion wordt gevraagd is nog wel te behappen. We hebben het vooral over de buitensporig hoge wegenbelasting.

Torenhoge wegenbelasting

De reden dat in Nederland zo weinig particulieren diesels rijden, komt door het hoge wegenbelastingtarief voor dit soort zelfontbranders. Deze simpele diesel kost je, enigszins afhankelijk van de provincie waarin je woont, al gauw meer dan 650 euro motorrijtuigenbelasting per kwartaal. Reken daar ook nog dik 100 euro per kwartaal aan fijstoftoeslag bij en jaarlijks zit je op ruim 3.000 euro aan wegenbelasting.

Velen wachten dan ook tot zo’n liefhebbersauto veertig jaar oud is. Vanaf dat moment is het een oldtimer en betaal je geen wegenbelasting meer. In dit geval kun je echter wachten tot je een ons weegt. Deze Mercedes-occasion komt uit namelijk 1988 en de Nederlandse overheid heeft twee jaar geleden besloten dat auto’s van na 1987 nóóit meer in aanmerking zullen komen voor een vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting. Balen, of beter gezegd: betalen!