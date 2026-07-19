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Directeur crashtestorganisatie: “BMW gaat bewust niet voor allerhoogste score en dat waardeer ik”

Euro NCAP heeft zijn protocollen gewijzigd. BMW en het Chinese Zeekr zijn de eerste merken die hun auto’s beschikbaar stelden voor deze nieuwe testwijze. Daarbij ging de Bayerse autobouwer bewust níét voor de hoogst mogelijke score.

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Kortgeleden betrad Autovisie het ‘autokerkhof’ van Euro NCAP. Hierboven zie je het videoverslag van dat exclusieve bezoekje. Daarin zie je hoe een crashtest in zijn werk gaat en word je bijgepraat over de nieuwste testprotocollen.

Eerste crashtests volgens nieuwe Euro NCAP-protocollen

“Zodra nieuwe protocollen worden geïntroduceerd, zijn fabrikanten huiverig. Ze kijken liever even de kat uit de boom”, vertelt Richard Schram in een gesprek met Autovisie. De Nederlander staat aan het hoofd van de crashtestorganisatie. BMW en Zeekr durfden het als eerste aan. Met de iX3 Neue Klasse en de 7GT beten zij het spits af.

Beide auto’s behaalden de volle vijf sterren. Hoe de auto’s in de vele (sub)categorieën scoorden, is te zien op de vernieuwde website van Euro NCAP. Wat opvalt is dat BMW op het gebied van rijassistentiesystemen in eerste instantie iets minder lijkt te presteren dan de Zeekr.

BMW streeft bewust niet de allerhoogste score na

Een nadeel, zou je zeggen, maar volgens Richard Schram is dat een bewuste keuze. “Traditionele fabrikanten zijn wat conservatiever met hun systemen”, vertelt Schram. “Zij hechten enorme waarde aan bestuurdersacceptatie. Daarom scoren ze soms iets lager dan bijvoorbeeld Chinese nieuwkomers, die blindelings voor de volle Euro NCAP-score gaan.” BMW wil zijn klanten dus niet irriteren met onnodig gepiep.

‘Die manier van denken kan ik nog meer waarderen dan blind voor alle sterren gaan, zonder rekening te houden met de wens van je klanten.’

“Ik waardeer die strategie. Het is sterk wanneer je je klanten begrijpt”, geeft de technisch directeur van Euro NCAP aan. “BMW gaat nog steeds voor de vijfsterrenrating en een hoge score, maar niet voor de allerhoogste score. Die manier van denken kan ik nog meer waarderen dan blind voor alle sterren gaan, zonder rekening te houden met de wens van je klanten.”

Het laat zien dat fabrikanten moeite doen om de systemen beter te integreren. Een voorbeeld is de speed limit warning van BMW. “Die is heel accuraat”, zegt Schram. “Beter dan die in de Zeekr.” Ook met lane assist gooien de Duitsers hoge ogen. “Die houdt rekening met het dreigingsniveau en je oplettendheid. Het is een heel slim systeem.” In de toekomst gaat Euro NCAP zich nog meer richten op de kwaliteit van alle verschillende rijhulpsystemen.