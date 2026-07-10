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160.000 euro voor een Renault 5: “Turbo 3E is eerste productieauto met in-wheel motoren”

De uitzinnige Renault 5 Turbo 3E is nog volop in ontwikkeling, maar wij konden alvast een rondje meerijden op Spa-Francorchamps. Bijzonder, want het is de eerste productieauto met in-wheel motoren.

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Naar verluid heeft Renault momenteel pas voor pakweg de helft van de beoogde 1.980 Turbo 3E’s een koper gevonden. Op zich al een behoorlijke prestatie, aangezien er buiten Renault nog niemand er een meter in heeft (mee)gereden, maar het betekent ook dat er nog werk aan de winkel is om de overige (minimaal) 160.000 euro kostende elektrische wederopstandingen van misschien wel de zotste Renault allertijden te slijten.

Renault 5 Turbo 3E

Reden voor het merk om een bezoekje te brengen aan het Spa Classic klassiekerrace-evenement, waar veel potentiële klanten rondlopen. Behalve rijk, moet je namelijk ook een echte autoliefhebber zijn om de 5 Turbo 3E te kunnen waarderen.

Pas in het echt kun je de absurde proporties volledig op waarde schatten. Met name de lengte/breedte verhouding van 4,08 bij 2,03 meter is buitenaards. De lengte van een Renault 5 met de breedte van de allerdikste supercars en een alleszins bescheiden hoogte van 1,38 meter zijn in één woord karikaturaal.

Renault heeft inmiddels al onthuld dat de accu een 800 Volt exemplaar is met een capaciteit van 70 kW, wat een WLTP-actieradius van zo’n 400 kilometer oplevert, terwijl snelladen tot 350 kW mogelijk is en een 10 tot 80 procent lading daarmee in minder dan 20 minuten gedaan is. Renault had probleemloos meer cellen in de 5 kunnen onderbrengen, maar dan was het gewicht ongetwijfeld boven de 1450 kilo uitgekomen.

555 pk

En daarmee onderscheidt de Turbo 3E zich juist van nagenoeg alle EV’s. Ter illustratie: da’s vrijwel even zwaar als een normale elektrische Renault 5. Door rijkelijk gebruik van koolstofvezel en het weglaten van een motor op de vooras, streeft Renault een optimale specifieke massa na in plaats van indrukwekkende vermogens- of acceleratiecijfers. Al is een standaardsprint van 3,5 seconden en een topsnelheid van 270 km/h prima voor een achterwielaandrijver met 555 pk.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

De twee unieke, in de achterwielen verwerkte motoren zijn krachtiger dan 277,5 pk, wat veel mogelijkheden biedt om het dynamisch gedrag van de auto te beïnvloeden door het verdelen van het vermogen over beide achterwielen. Puur met software kun je dezelfde auto veilig onderstuurd of zeer sterk overstuurd maken. Zoals het er nu uitziet zal de Turbo 3E beschikken over vier regeneratiestanden, plus een viertal rijstanden om de gedragingen van de motoren in het bochtenwerk te reguleren. Naast ‘sneeuw’, ‘normaal’, ‘sport’ is er ook een racestand waaraan nog drie extra ‘Drift Assist’ standen zijn toegevoegd.

Daarbij wordt een steeds grotere sliphoek toegelaten voordat de elektronica ingrijpt. En ja, de tractiecontrole en het ESP kunnen ook volledig worden uitgeschakeld, maar de auto zal uiteindelijk altijd puur door aansturing van de motoren blijven proberen om een spin te voorkomen. Dat soort fratsen zaten er voor nu nog niet in, maar tenminste hebben we op het mooie circuit van Spa alvast een eerste indruk gekregen van wat de 5 Turbo 3E straks allemaal in z’n mars heeft.