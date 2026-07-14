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Volkswagen schrapt banen en modellen! Deze auto’s moeten waarschijnlijk het veld ruimen

Het gaat met Volkswagen niet lekker. Het concern heeft bekendgemaakt 50.000 banen extra te schrappen om zijn concurrentiepositie te verbeteren. Ook gaat het mes in het aantal modellen.

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Volkswagen-topman Oliver Blume schreef recent in een interne memo aan het personeel dat er 50.000 banen extra verloren gaan, zo meldt persbureau Reuters. In totaal komt het bedrijf daarmee op 100.000 ontslagen.

Volkswagen last van hoge kosten

Eerder werd geopperd dat er ook fabrieken zouden worden gesloten, maar daarvan is voorlopig geen sprake, aldus Blume. Vakbonden reageren als door een wesp gestoken op de aankondigingen van de topman en kondigen nieuwe acties aan.

Bij Volkswagen werken wereldwijd zo’n 650.000 mensen, dus dat er 100.000 zouden moeten vertrekken, komt hard aan. De autofabrikant heeft last van hoge kosten, tegenvallende verkoopcijfers (met name in China) en een toenemende concurrentie.

Volkswagen is niet de enige Europese autofabrikant die het momenteel moeilijk heeft. Onder meer bij BMW, Mercedes, Renault en Stellantis zijn eveneens flinke bezuinigingsrondes aangekondigd.

Welke modellen worden geschrapt?

Bij Volkswagen gaat het mes niet alleen in het aantal medewerkers, maar ook in het aantal modellen. Zo meldt Autobild dat onder meer de Volkswagen ID.5 geen opvolger krijgt. Ook zou het na deze generatie afgelopen zijn voor de Seat Ibiza en Skoda Fabia.

Want ja, we hebben het hier niet alleen over Volkswagen zelf, maar over alle merken van de groep, zoals Audi, waar de Q5 Sportback mogelijk gaat verdwijnen, en Porsche, waar de Taycan misschien geen nieuwe generatie gaat krijgen.

De Volkswagen Groep lijkt de modellengamma’s van de individuele merken te willen versimpelen, vooral als het aankomt op coupéversies van SUV’s. Zo zouden niet alleen de Audi Q5 Sportback en Volkswagen ID.5 met het hoofd op het hakblok liggen, maar ook de Porsche Cayenne Coupé.

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