De nieuwe Audi Q5 lijkt weinig veranderd, maar schijn bedriegt

De Audi Q5 is grondig vernieuwd, maar doet er alles aan om dat niet al te opvallend te laten merken. Zijn missie? De lijn van zijn succesvolle voorganger voortzetten.

‘And of course we have new lighting’, klinkt het tijdens de persconferentie met een karakteristiek Duits accent. Audi ziet al jaren de koplampen als een van de belangrijkste designkenmerken en dus wordt ook de Q5 van nieuwe units voorzien. Ditmaal zitten er zowel voor als achter OLED-schermen in verwerkt waarmee de lichtsignatuur aan te passen is.

Nieuwe verlichting Audi Q5

Niet alleen omdat de designers dat een leuke toevoeging vinden, maar ook omdat dit voor een verbetering van de verkeersveiligheid kan zorgen. In het geval van een noodsituatie, zoals een ongeluk. verderop, constateert de Audi dit en worden er gevarendriehoeken in de achterlichten geprojecteerd. Een innovatieve functie die je graag in beeld brengt – toch?

De praktijk blijkt weerbarstiger. De driehoeken zijn slecht zichtbaar en onduidelijk voor het overige verkeer. Dat Audi’s eigen cameraman de beelden van de achterlichtsignalen moest verwijderen, zegt genoeg: zelfs binnen het merk wordt getwijfeld aan de daadwerkelijke toegevoegde waarde van deze technologie. Met de rest van de techniek van de Q5 hoeft echter niet gepionierd te worden. De succesformule blijft onveranderd: een ruime, hogere auto met uitgebalanceerd weggedrag en een hoogwaardige bouwkwaliteit. Is dat ondanks het nieuwe platform gelukt?

‘Gründlichkeit’

De Audi Q5 is de belichaming van ‘Gründlichkeit’ – gedegenheid op zijn Duits: geen verrassingen, gewoon goed – en op sommige punten zelfs beter. Dat gevoel overheerst direct bij het instappen. Het interieur wordt gedomineerd door drie grote schermen, waarvan het passagiersdisplay optioneel is; door de logische opzet is de bediening intuïtief.

De stoelen met brede zitting zijn nu iets zachter, waardoor ook langere ritten aangenaam zijn. Om de rust in het interieur verder te vergroten, is de Q5 met het optionele Bang & Olufsen-pakket voorzien van een Noise Cancelling-systeem. Dit is geen actieve variant met microfoons en tegengeluid, zoals gebruikelijk, maar een systeem dat op basis van snelheid een vast compensatiegeluid afspeelt.

In Nederland alleen als PHEV

Een diesel, SQ5 of mild hybride ontbreken in het aanbod; in Nederland worden wegens ons belastingstelsel enkel de PHEV’s leverbaar. Ook deze aandrijflijnen zijn een doorontwikkeling van de bestaande TFSI e-aandrijflijnen en leveren nu nog steeds vermogens van 299 of 367 pk; het laatste cijfer is zelfs identiek aan dat van de SQ5 die nog steeds een V6 in de neus heeft. Met een groter accupakket is de elektrische range toegenomen tot minimaal 80 kilometer. De plug-ins zijn niet voorzien van de standaard veren en dempers die de Audi Q5 een comfortabele doch voorspelbaar onderstel opleveren.

Deze stekkerhybrides hebben om het hogere wagengewicht beter onder controle te houden altijd een sportonderstel. Wie liever als een vip behandeld wordt, kan voor de optionele luchtvering kiezen. Niet voor alle luxe dient gekozen te worden, want in ons land is iedere nieuwe Q5 een Quattro. Dit betekent dat het model in de basis altijd een voorwielaandrijver is, totdat het voorste rubber grip verliest. De elektronisch aangestuurde Haldex-koppeling klapt dicht en 50 procent van het vermogen wordt richting het achterste differentieel gestuurd.

De overtollige voorwaartse krachten die alsnog niet op het asfalt terechtkomen, worden veilig weggesmeerd over de voorwielen. Spannend zal de Q5 nooit echt worden, maar hij vervult zijn taak o zo goed. Het stuurgevoel sluit perfect aan op de rest van de rijbeleving. Rond de middenstand gebeurt er weinig, met een comfortabele ervaring tot gevolg. Bij verder indraaien neemt de connectie met de auto toe, met meer gewicht in de besturing en een natuurlijk aanvoelende directe reactie. De Q5 is makkelijk op de centimeters asfalt de plaatsen waar u hem wilt hebben.

Voor de Sportback moet wel bijbetaald worden en is geduld nodig. De Q5 rolt in mei van de productieband in Mexico en de Audi Q5 Sportback volgt pas een half jaar later. Een volledig elektrische Q5 e-tron, zoals die in China rondrijdt, gebaseerd op de Q4 e-tron, komt vooralsnog niet naar Europa.