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Hasta la vista, baby! Hyundai-personeel staakt tegen menselijke ‘Terminator’-robots

En dan bedoelen we niet niet dodelijke Terminators, zoals gespeeld door Arnold Schwarzenegger en Robert Patrick in Terminator 2: Judgement Day, maar menselijke robots die banen bij Hyundai zouden inpikken.

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Want menselijke robots zijn niet dodelijk, zoals in de films van James Cameron, maar zorgen er mogelijk wel voor dat er in de auto-industrie banen verloren gaan. Daarom heeft het personeel van een Hyundai-fabriek in Zuid-Korea drie dagen lang het werk neergelegd.

Hyundai-medewerkers bang voor hun baan

Mede daarom, moeten we zeggen, want de staking gaat vooral over looneisen, maar een belangrijke rol speelt ook de toekomst. De medewerkers willen meer salaris, een hogere bonus en winstdeling, helemaal nu hun werkgever profiteert van de AI-boom.

Daarbij zijn de Hyundai-medewerkers bang voor hun baan. Recent heeft hun werkgever een menselijke robot voorgesteld, die vanaf 2028 al aan het werk gezet zou kunnen worden in Amerikaanse fabrieken, eerst voor simpele taken, daarna voor complexer werk.

Personeel niet gecompenseerd voor uren

De Koreaanse vakbond wil met Hyundai onderhandelen over arbeidsvoorwaarden, nog voordat de robots aan de assemblageband worden geïntroduceerd. De fabrikant heeft daar echter weinig zin in. “Stakingen hebben in het verleden weinig opgeleverd”, zegt de productiebaas van het concern.

Hij waarschuwt bovendien dat Hyundai medewerkers niet gaat compenseren voor de niet-gewerkte uren als gevolg van een staking. Hij had er net zo goed bij kunnen zeggen dat het bedrijf daarom inzet op het integreren van menselijke robots in het productieproces. Geen gezeik!

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