Deel dit: Share App Mail Tweet

Volkswagen, wat doe je nu?! Kwakkelende autofabrikant wil in wapenindustrie stappen

Volkswagen heeft een moeilijk jaar achter de rug. Het bedrijf zag zijn winst met bijna vijftig procent dalen en kondigde een ingrijpende reorganisatie aan. Dat een kat in het nauw rare sprongen maakt, zien we, nu Volkswagen overweegt om in de wapenindustrie te stappen.

De autofabrikant zou in gesprek zijn met het Israëlische bedrijf Rafael Advanced Defense Systems om in Osnabrück onderdelen te gaan maken voor het Iron Dome-luchtverdedigingssysteem. Het zou gaan om onder meer lanceerplatformen, generatoren en vrachtwagens voor het transport van de raketsystemen.

Volkswagen als truckproducent

Volkswagen is een van de grootste vrachtwagenproducenten ter wereld. Het bedrijf is eigenaar van de Traton Group, waarin onder meer International (het voormalige Navistar), MAN, Scania en Volkswagen Truck & Bus verenigd zijn.

Duits merk heeft het lastig

Volkswagen heeft het lastig: onder meer door de Amerikaanse importheffingen, de teruglopende positie op de Chinese markt en het feit dat de vraag naar elektrische auto’s minder hard stijgt dan verwacht. Het bedrijf heeft daarom aangekondigd in de komende jaren 50.000 arbeidsplaatsen te schrappen.

Volgens de Financial Times zou Volkswagen ongeveer 2.300 banen kunnen redden door in zijn fabriek in Osnabrück onderdelen van wapensystemen te gaan bouwen. Dat ligt in Duitsland mogelijk gevoelig, want Volkswagen maakte tijdens de Tweede Wereldoorlog ook wapens en gebruikte daarvoor dwangarbeiders.

Israël beschuldigd van genocide

Daarbij hebben de Verenigde Naties geconcludeerd dat Israël in Gaza genocide heeft gepleegd. Het ICC in Den Haag, het Internationale Gerechtshof, heeft zelfs arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen premier Netanyahu en voormalig ministerie van Defensie Gallant.

Blijf op de hoogte van het belangrijkste autonieuws Bepaal zelf je autonieuws. Volg Autovisie in Google Discover en krijg het belangrijkste nieuws, tests, occasions en video’s in jouw feed.

Nou lijkt Duitsland daar weinig op uit te doen, want begin 2025 nodigde bondskanselier Merz Netanyahu uit voor een bezoek. Hij zou “manieren en middelen” vinden om de Israëlische premier Duitsland te laten bezoeken, zo zei Merz.