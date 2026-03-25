Volkswagen, wat doe je nu?! Kwakkelende autofabrikant wil in wapenindustrie stappen
Volkswagen heeft een moeilijk jaar achter de rug. Het bedrijf zag zijn winst met bijna vijftig procent dalen en kondigde een ingrijpende reorganisatie aan. Dat een kat in het nauw rare sprongen maakt, zien we, nu Volkswagen overweegt om in de wapenindustrie te stappen.
De autofabrikant zou in gesprek zijn met het Israëlische bedrijf Rafael Advanced Defense Systems om in Osnabrück onderdelen te gaan maken voor het Iron Dome-luchtverdedigingssysteem. Het zou gaan om onder meer lanceerplatformen, generatoren en vrachtwagens voor het transport van de raketsystemen.
Volkswagen als truckproducent
Volkswagen is een van de grootste vrachtwagenproducenten ter wereld. Het bedrijf is eigenaar van de Traton Group, waarin onder meer International (het voormalige Navistar), MAN, Scania en Volkswagen Truck & Bus verenigd zijn.
Duits merk heeft het lastig
Volkswagen heeft het lastig: onder meer door de Amerikaanse importheffingen, de teruglopende positie op de Chinese markt en het feit dat de vraag naar elektrische auto’s minder hard stijgt dan verwacht. Het bedrijf heeft daarom aangekondigd in de komende jaren 50.000 arbeidsplaatsen te schrappen.
Volkswagen verkoopt meer auto's, maar draait enorm verlies! Hoe kan dat?
Volgens de Financial Times zou Volkswagen ongeveer 2.300 banen kunnen redden door in zijn fabriek in Osnabrück onderdelen van wapensystemen te gaan bouwen. Dat ligt in Duitsland mogelijk gevoelig, want Volkswagen maakte tijdens de Tweede Wereldoorlog ook wapens en gebruikte daarvoor dwangarbeiders.
Israël beschuldigd van genocide
Daarbij hebben de Verenigde Naties geconcludeerd dat Israël in Gaza genocide heeft gepleegd. Het ICC in Den Haag, het Internationale Gerechtshof, heeft zelfs arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen premier Netanyahu en voormalig ministerie van Defensie Gallant.
Nou lijkt Duitsland daar weinig op uit te doen, want begin 2025 nodigde bondskanselier Merz Netanyahu uit voor een bezoek. Hij zou “manieren en middelen” vinden om de Israëlische premier Duitsland te laten bezoeken, zo zei Merz.
Lees ook:
Ook interessant
-
Brandgevaar! Dit is waarom jouw elektrische Volkswagen terug naar de dealer moet
-
Alleen buiten Europa nog met V12! Nieuwe Mercedes-Maybach S-klasse doet ‘groen’
-
Deze occasion wil je: DTM-legende is nog net bereikbaar, maar dat kan veranderen
-
Deze occasion ken je niet, maar wil je wel: de vergeten voorloper van de Porsche Cayman GT4
-
Minder dan 1.500 euro: met deze kleine cabriolet ben jij helemaal klaar voor zomerse ritten
-
Deze occasion uit de jaren negentig is bijna in nieuwstaat en vestigde ooit een record
-
Geen busje, maar ‘grand limousine’! De Mercedes VLE is een rijdende huiskamer en bioscoop in één
-
Zo kwam BMW op het idee van de nieren | Sjoerds Weetjes 494
-
BMW roept honderdduizenden auto’s terug vanwege brandgevaar: dit kost het als jij er een hebt
-
Net onder de 7.000 euro: deze occasion is heel licht, heeft de motor achterin en rij je belastingvrij
-
Ben je vergeetachtig? Dan kan deze gloednieuwe BMW je een fikse verkeersboete opleveren
-
Deze occasion wil je: In de jaren negentig versloeg deze gezinsauto Porsche 911’s bij het stoplicht