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Nieuwe autobelangenorganisatie pakt torenhoge verkeersboetes en wegenbelasting campers aan

Hoewel, nieuw… Stichting Autobelangen bestaat al bijna twintig jaar, maar is nu getransformeerd tot een echte belangenorganisatie voor automobilisten. Initiatiefnemer is ondernemer Wouter van Embden, die in politiek Den Haag al meerdere successen boekte.

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Autoliefhebbers kunnen Wouter van Embden kennen van zijn strijd tegen de versobering/afschaffing van de youngtimerregeling in 2009 én 2025. Die hij won. Ook was hij in 2013 en 2014 betrokken bij het verzet tegen de verhoging van de klassiekerleeftijd van 25 naar 40 jaar.

Bedrijf Van Embden bijna op de fles

Van Embden runt een succesvol softwarebedrijf, dat in 2009 bijna op de fles ging, omdat hij toen zo goed als fulltime bezig was met het youngtimerdossier. Toch is hij zich door de jaren heen blijven inzetten voor de belangen van automobilisten, omdat hij, naar eigen zeggen, “moeilijk tegen onrecht kan”.

Stichting Autobelangen uitgebreid

Van Embden heeft daarom besloten om zijn Stichting Autobelangen te transformeren tot een echte belangenorganisatie voor automobilisten. “Er is niemand meer die zoiets doet”, zegt hij tegen Autovisie. “De ANWB is een elektrische-fietsbond geworden en de BOVAG komt op voor de branche.”

“Op autobelangen.nl kunnen mensen en autobedrijven voor 25 euro per jaar lid worden, waarmee ze de activiteiten van Stichting Autobelangen ondersteunen. Leden krijgen een aantal voordelen, waarover we nog met een aantal partijen in gesprek zijn.“

“Zo willen we ervoor zorgen dat we minstens 50.000 mensen lid maken, waarmee we ons lobbywerk in Den Haag kunnen voortzetten en van een onemanshow naar een echte organisatie kunnen groeien.”

Pseudo-eindheffing, hoge boetes

De handen van Van Embden jeuken, want hij ziet steeds meer dossiers waarmee hij zich bezig zou willen houden. Zo wil hij onder meer tegenstand bieden aan de pseudo-eindheffing (de belasting die bedrijven moeten betalen als ze medewerkers een brandstofauto ter beschikking stellen), de hoge wegenbelasting op campers, de toegenomen brandstofprijzen en de uit de hand lopende verkeersboetes.

“Mensen met lage inkomens, maar ook middeninkomens, kunnen daardoor gigantisch in de problemen komen. Zelfs het Centraal Justitieel Incassobureau vindt dat de boetebedragen niet in verhouding staan tot het strafbare feit. Laat staan de absurde verhogingen bij te laat betalen.”

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