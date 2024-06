Deel dit: Share App Mail Tweet

Volkswagen ID.5 heeft nieuwe aandrijflijn: prijs drastisch omlaag

Volkswagen voorziet de ID.5 van een nieuwe, minder krachtige aandrijflijn. Dankzij deze nieuwe instapversie is de ID.5 nu duizenden euro’s goedkoper dan voorheen.

De Volkswagen ID.5 is een SUV-coupé die op het inmiddels bekende MEB-platform staat. Tot nu toe was de goedkoopste variant een 286 pk sterke achterwielaandrijver met 77 kWh-accupakket. Deze versie kostte je in de Pro-uitvoering minimaal 53.990 euro.

Nieuwe aandrijflijn van de Volkswagen ID.5

De nieuwe instapper komt voortaan met een 52 kWh-accupakket in combinatie met een 170 pk sterke elektromotor. Daarmee sprint de elektrische auto in 8,9 seconden van 0 naar 100 km/h. Het maximum trekgewicht bedraagt 1.000 kilogram.

Dankzij het kleinere accupakket komt deze versie van de ID.5 maximaal 370 kilometer ver op een lading. Wel presteert hij met een maximale laadsnelheid van 145 kW beter aan de DC-paal dan de varianten met 77 kWh-batterij, die maximaal 135 kW halen.

Nog een voordeel: de Volkswagen ID.5 met 52 kWh-accu weegt 165 kilogram minder dan de 77 kWh-versies. Daarmee zal hij iets minder hard gestraft worden wanneer EV’s straks ook wegenbelasting moeten betalen.

Nu ook als kalere Pure-uitvoering

Daarnaast biedt Volkswagen dit model nu als Pure en Pure Business-uitvoering aan. 19-inch stalen wielen, parkeersensoren, active cruise control, climate control en elektrisch verstelbare en verwarmbare spiegels behoren tot de standaard uitrusting van de relatief kale Pure-uitvoering.

Prijs van de nieuwe Volkswagen ID.5

Deze nieuwe instapversie van de Volkswagen ID.5 staat in de prijslijst voor 48.990 euro. Daarmee is de gestroomlijndere broer van de ID.4 nu plots 5.000 euro goedkoper dan voorheen.