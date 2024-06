Deel dit: Share App Mail Tweet

F1-coureur Stroll verlengt contract bij Aston Martin

Autocoureur Lance Stroll heeft zijn contract verlengd bij het Formule 1-team van Aston Martin. Dat heeft de renstal donderdag bekendgemaakt in aanloop naar de GP van Oostenrijk van komend weekend. De 25-jarige Canadees blijft minimaal nog een jaar, verdere contractdetails zijn niet bekendgemaakt.

Daarmee is Aston Martin nog even zeker van de diensten van Stroll en zijn teamgenoot Fernando Alonso. De 42-jarige Spanjaard, tweevoudig wereldkampioen in de koningsklasse, blijft ook. Hij verlengde tot eind 2026.

Stroll, zoon van miljardair Lawrence Stroll, rijdt sinds 2021 voor Aston Martin. Momenteel staat hij elfde in het F1-klassement, met 17 punten. Hij won nog nooit een grand prix.

Eerder op de dag maakte het team van Alpine ook bekend verder te gaan met de Franse coureur Pierre Gasly. Alpine is nog wel bezig met de invulling van het tweede stoeltje. Mick Schumacher wordt genoemd als kandidaat voor de vacante plek in het raceteam.

ANP