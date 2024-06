Deel dit: Share App Mail Tweet

Ferrari wordt boos om deze Xiaomi, maar niet alleen om het design

De Ferrari Purosangue is in alle opzichten een indrukwekkende auto. Op het design van de Italiaanse volbloed lijkt deze Xiaomi gebaseerd te zijn. Echter, dat is niet de enige reden waarom de autobouwers in Maranello waarschijnlijk ontstemd raken. Het is de genoemde carrosserievorm!

Ver voor de introductie van de Purosangue werd er gesproken over een SUV van Ferrari. Toen hij uiteindelijk onthuld werd, benoemde het merk duidelijk dat het geen SUV is.

Xiaomi met Ferrari Purosangue-look

De nieuwe Xiaomi, die duidelijk wat weg heeft van de Ferrari Purosangue, wordt daarentegen wél een SUV genoemd. Intern zou de auto de naam MX11 SUV genoemd worden.

Overigens zijn de foto’s van het model nog digitale renders die zijn gebaseerd op foto’s van de gecamoufleerde auto. Het model kan er dus uiteindelijk (iets) anders uitzien. Wellicht oogt hij dan minder als een Ferrari Purosangue dan nu.

Xiaomi in Nederland Xiaomi is met de introductie van de eerste elektrische auto, de SU7, ineens enorm populair geworden onder Chinese autokopers. Vooralsnog zijn er geen plannen om het merk naar Nederland te halen. Echter, in ons land is er al wel een winkel voor telefoons van het merk.

Wat de aandrijflijn van de Xiaomi SUV gaat zijn en wat Chinezen voor de EV moeten betalen, is nog onduidelijk.

Ferrari Purosangue

Wat de Xiaomi MX11 in ieder geval nooit krijgt, is een heerlijke ongeblazen V12. In onderstaande video laat Autovisie-redacteur Dries van den Elzen de 725 pk brullen en vertelt hij je alles over de specificaties en rijeigenschappen.