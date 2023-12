Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe pick-up van Toyota kost €12.000 en is perfect kerstcadeau

Vroeger kregen wij een LEGO-bouwpakket voor Kerst, nu kijken we de Kerstman smekend aan voor deze Toyota Hilux Champ. Een nieuwe, kleine pick-up die slechts 12.000 euro kost.

Dat kan er wel vanaf bij onze bebaarde vriend. Wij hebben immers ook een stijlvolle nieuwe slee voor hem uitgezocht. Bovendien is deze Toyota nóg goedkoper dan de betaalbare pick-up die Fiat recent presenteerde.

Toyota Hilux Champ als bouwpakket

Zoals je waarschijnlijk al doorhebt is deze Toyota, net als de hierboven genoemde pick-up van Fiat, niet bestemd voor de Europese markt. Helaas, pindakaas. De auto is bestemd voor Thailand, waar hij omgerekend tussen de 12.000 en 15.000 euro kost.

Wel moeten kopers van een Toyota Hilux Champ hem zelf nog deels in elkaar zetten, net als die LEGO-bouwpakketten van vroeger. Jurachart Jongusuk van Toyota’s technische staf vertelde in een interview met Road & Track dat de pick-up bij levering voor zo’n 70 procent in elkaar zit. De rest moet de klant zelf doen.

Pick-up voor verschillende doeleinden

In de neus ligt een kleine benzine- of dieselmotor. Verwacht voor het ontzettend lage prijskaartje van de Toyota Hilux Champ overigens geen overbodige luxe. Verwacht zelfs helemaal geen luxe. De featureloze pick-up wordt kaal geleverd. Toyota ziet het als een leeg canvas, dat de gebruiker naar eigen wens kan maken.

In de foto’s die het merk deelt van de Hilux Champ zie je de pick-up gebruikt worden voor verschillende doeleinden. Zo wordt-ie afgebeeld als verkoopkraam, spullensjouwer en – onze favoriet – een overlander.