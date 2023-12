Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze enorme occasion maakt slee van de Kerstman overbodig

Rudolf mag hopen dat de Kerstman niet op zoek is naar een tweedehands auto, want als hij deze Zimmer Golden Spirit-occasion ziet, kunnen de rendieren hun biezen pakken.

De enorme Amerikaanse auto uit 1985 is niet anders te omschrijven dan een slee op wielen. Dat is waar Thomas en Laura, die eerder te zien waren in de Uw Garage-rubriek, als een blok voor vielen. Zie jij jezelf ook in deze excentrieke auto paraderen, dan is dit je kans. Bij onze oosterburen staat namelijk een exemplaar te koop als occasion.

Zimmer Golden Spirit als tweedehands auto

Onder de kap ligt een 5,0-liter V8 die een allerminst overweldigende 179 pk produceert. There is no replacement for displacement, luidt het gezegde van Amerikaanse V8-aanbidders toch? Juist ja. Veel cilinderinhoud, weinig vermogen is waar Amerikaanse auto’s uit deze tijd natuurlijk een beetje bekend om staan. De achtcilinder in deze occasion is uiteraard gekoppeld aan een automaat en op de teller staat iets meer dan 40.000 kilometer.

Het mag dan wel geen snelheidsduivel zijn, een nekkendraaier is het zeker wel. Met zijn lange neus, glimmende toeters en overdaad aan blinkende chroomaccenten rijd je in deze tweedehands auto niet onopgemerkt voorbij.

Prijs van de extravagante occasion

Wil jij je als de Kerstman in zijn slee voelen? Dan moet je de portemonnee trekken. Bij de advertentie staat een prijs van 44.444 euro. We zijn niet zeker of dit de daadwerkelijke vraagprijs van de occasion is, of dat de 4-toets van de aanbieder bleef hangen.

Wel zou het bedrag binnen de prijsrange liggen van de andere negen Zimmer Golden Spirit-occasions die we in Europa kunnen vinden. De prijzen daarvan variëren tussen de 27.000 en 45.000 euro, met een uitschieter van 67.000 euro.

Uw Garage

Benieuwd hoe het is om met dit bakbeest in Nederland te leven? Kijk dan nog eens de Uw Garage-aflevering hieronder terug. Daarin vertelt Thomas over zijn Zimmer Golden Spirit-occasion, die ooit van niemand minder dan Jerry Lee Lewis was.