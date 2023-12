Deel dit: Share App Mail Tweet

Eerste beelden facelift Volkswagen Golf: je moet ervan houden

Volkswagen-topman Thomas Schäfer laat in een eindejaarsvideo een glimp zien van de Volkswagen Golf-facelift die we komend jaar kunnen verwachten.

De huidige generatie van de bekende hatchback verscheen in 2019 ten tonele. In 2024, als de Golf vijftig jaar bestaat, krijgt het model een facelift. Zo’n vier jaar later zal deze achtste generatie van de Golf het licht van de verbrandingsmotor uitdoen. Volgende generaties van de iconische hatchback krijgen een volledig elektrische aandrijflijn.

Nieuwe verlichting na facelift Volkswagen Golf

Maar zover is het nog niet, dus terug naar de beelden die het merk nu deelt. Nadat Schäfer de kijker prettige feestdagen wenst, zegt hij uit te kijken naar 2024. “Nog een jaar dat ons vooruit helpt, met nieuwe hoogtepunten en producten. Eén in het bijzonder”, zegt de topman voordat hij een ietwat verhullend beeld van de Volkswagen Golf-facelift toont.

We hadden graag al wat duidelijkere afbeeldingen gekregen, want veel kunnen we uit deze eerste officiële beelden niet opmaken. Wel is de nieuwe verlichting is wel duidelijk zichtbaar. We zien een aangescherpte lichtsignatuur met de inmiddels bekende ledbalk die over bijna de gehele breedte van de auto loopt.

Verlicht logo

Tot dusver niks bijzonders. Volg je die lichtbalk echter naar het midden, dan tref je daar voortaan een verlicht logo, zoals we dat ook op de recent vernieuwde Touareg zagen. Of net als bij die SUV ook het logo achterop de Volkswagen Golf nu licht geeft, is niet duidelijk.

Na de ledbalken lijkt dit de volgende rage in autoland. Zo zagen we deze verlichte logo’s eerder ook op de nieuwe Cupra Tavascan. Over smaak valt niet te twisten, maar we kunnen ons zo voorstellen dat niet iedereen hier fan is. Vind je deze lichtgevende logo’s een te hoog kermisgehalte hebben, dan zijn deze eerste beelden misschien niet waar je op hoopte.

Groter infotainmentscherm

De Volkswagen Golf is al tijden niet meer de verkooptopper die het ooit was. In de jaren rond de eeuwwisseling had de Duitse hatchback een aanzienlijk groter marktaandeel dan vandaag de dag. Ook komen de krap 2.800 Golf-modellen die sinds begin dit jaar over de Nederlandse toonbank zijn gegaan niet in de buurt van de verkoopaantallen van toen.

De facelift zal daar weinig aan kunnen doen. Tegelijkertijd zullen de Volkswagen Golf-verkopen ook niet door enkel een verlicht logootje worden aangetast. Aan de hand van eerder verschenen beelden lijkt het erop dat de rest van de auto er vrijwel hetzelfde uitziet. Wel zou in het interieur worden voorzien van een groter touchscreen.