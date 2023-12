Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze extreme Mazda MX-5-occasion is betaalbare Ariel Atom-kloon

Huh, is dát een Mazda MX-5? Nou, niet helemaal. Op kenteken is het een MEV Exocet. Wel is de Japanse roadster als basis gebruikt voor deze Ariel Atom-kloon. Zoals je begrijpt is deze extreme occasion enkel voor échte petrolheads.

Het betreft een Britse kitcar van Mills Extreme Vehicles. Extreem is deze MEV Exocet zeker. Met zijn zichtbare buizenframe doet hij ons denken aan de Ariel Atom, je weet wel, dat rijdende klimrek.

Mazda MX-5 als basis voor extreme occasion

Een kitcar dus, waarbij de Japanse tweezitter als donorauto wordt gebruikt. “Bij de bouw wordt het bovenste deel van de MX-5 verwijderd en vervangen door een stijf buizenchassis”, legt de verkoper uit.

De betrouwbaarheid en goede rijeigenschappen blijven volgens de aanbieder behouden, maar het gewicht gaat flink omlaag. Het open karakter maakt het een genot om in te rijden, al is het in deze tijd van het jaar wellicht een beetje fris.

Vermogen van de MEV Exocet

Ook moet je oppassen voor glijpartijen, want de pk-gewichtsverhouding is flink veranderd. De 131 pk die de Mazda MX-5-motor produceert klinkt bescheiden, maar deze MEV Exocet-occasion weegt slechts 648 kilogram. Dat vertaalt zich naar ruim 200 pk per ton.

En mocht het kenteken achterop deze Ariel Atom-imitator het nog niet duidelijk maken: ja, deze kitcar is straatlegaal. Wel is de auto rechtsgestuurd, maar dat kan volgens de eigenaar relatief eenvoudig aangepast worden.

Prijs van de tweedehands auto

Hindert de stuurpositie je niet, dan kun je er zo de weg mee op. Althans, nadat je 13.500 euro hebt achtergelaten bij de verkopende partij. Dit is meer dan het bouwpakket nieuw kost, maar door deze MEV Exocet-occasion (met 122.000 kilometer op de klok) over te nemen, hoef je geen Mazda MX-5 meer te kopen als donorauto en blijven je handen schoon. Bovendien zullen er maar weinig tweedehands auto’s zijn die zoveel vertier bieden voor zo weinig geld.