Nieuwe pick-up van Fiat is goedkoper dan Volkswagen Polo

Een Volkswagen Polo? Gaap! Veel leuker is deze nieuwe pick-up van Fiat. Bovendien kost de stoere auto ook nog eens minder dan de Duitse hatchback.

We hebben het over de Fiat Titano. Goede kans dat je nog nooit van deze auto hebt gehoord. Dat komt omdat ze hier – zoals je waarschijnlijk al geraden hebt – niet geleverd worden.

Fiat Titano als pick-up voor Afrika en Zuid-Amerika

De nieuwe Titano maakt zijn debuut in Algerije en zal later ook in andere Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen te krijgen zijn. De Titano heeft een ouderwets ladderchassis (net als dit 711 pk sterke monster) en is qua formaat te vergelijken met de Toyota Hilux. De Fiat is met zowel een enkele als dubbele cabine te bestellen.

Het motorenaanbod zal per markt verschillen, maar duidelijk is dat de Fiat Titano in Algerije wordt geleverd met een 1,9-liter dieselmotor die 148 pk en 350 Nm koppel produceert. Via een handgeschakelde zesbak gaat het vermogen naar de achteren, of door middel van een sperdifferentieel naar alle vier wielen.

Goedkoper dan een Volkswagen Polo

Hoewel het er leuk uitziet, heeft de Fiat Titano natuurlijk weinig te zoeken in Europa. Hetzelfde geldt voor de Peugeot Landtrek, waar hij sterk op lijkt. Dat model komt dan weer voort uit de Chinese Kaicene F70. Er is dan ook maar weinig ‘Italiaans’ aan de nieuwe midsize pick-up van Fiat.

Ietwat jammer is het wel dat dergelijke modellen zelden hun weg vinden naar Europa. Het is weer eens wat anders dan je dertien-in-een-dozijn hatchback.

We zouden de Fiat Titano niet alleen willen vanwege het leuke design, maar ook vanwege de minstens zo leuke prijs. In Algerije pik je de pick-up up vanaf 3.489.000 Algerijnse dinar. Omgerekend is dat iets meer dan 24.000 euro. Daar koop je in ons land nog geen Volkswagen Polo voor.