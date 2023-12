Deel dit: Share App Mail Tweet

Met deze occasions van 10.000 euro ben je zuinig onderweg

Je bent geen ‘autoliefhebber’, maar ja, je kunt niet zonder een auto. Je wilt vijf deuren, kunt tien mille besteden en wilt zorgeloos autorijden! Dan pak je de Toyota Auris dus…

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 10.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een betrouwbare en leuke tweedehands auto voor maximaal 10.000 euro. Vandaag lichten we de tweede occasion uit. Vind je de Toyota Auris niets? Kijk dan naar de occasions van dinsdag en donderdag.

Toyota Auris (2013 – 2019)

Toyota heeft een ijzersterke reputatie, maar juist om dat ‘iedereen’ dat weet, zijn gebruikte exemplaren vaak net even prijziger. Bij de Auris ligt de nadruk sterk op de hybridemodellen en op de stationcar en die twee laten we hier nou eens bewust achterwege.

Hij is er ook met een conventionele, maar erg goede 1,3 liter benzinemotor, die met 73 kW/99 pk en een zes versnellingsbak voor normaal gebruik prima geschikt is. Reken op gemiddeld zo’n 1 op 15. Hij rijdt voldoende comfortabel, hij is ruim genoeg voor vier volwassenen, de bagageruimte is met 354 liter iets kleiner dan de concurrentie.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

Het komt weleens voor dat de zekering doorslaat, die zo veroorzaakt dat de remlichten niet meer branden. Uit veiligheidsoverwegingen start de Auris dan niet, want rijden zonder remlichten is natuurlijk gevaarlijk. Een nieuwe zekering lost dit wel op, maar het kan geen kwaad de garage even te laten kijken of er een oorzaak is aan te wijzen.

Bij de hybrideversies kan de stekker van het accupakket losraken. Tja, dan werkt het niet meer, maar het is een kwestie van die stekker terugplaatsen.