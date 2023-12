Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is waarom er geen Alfa Romeo Giulia SW is | Sjoerds Weetjes 379

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Een van de meest gestelde vragen aan Alfa Romeo: wanneer komt de Giulia SW? Welnu, die komt er niet. Hoe dat zit, legt Sjoerd van Bilsen je uit in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.

Alfa Romeo kondigde recent een nieuw model aan, waarmee de fabrikant het gapende gat dat de MiTo en Giulietta achterlieten gaat invullen.

Alfa Romeo Milano

De Milano, een naam die de Italiaanse fabrikant in eerste instantie voor de laatste generatie Giulietta in gedachte had, komt onderaan het Alfa Romeo-programma te staan.

Hij valt dus onder de Tonale en de grotere Giulia en Stelvio. Het is een SUV geworden, net als de Tonale en de Stelvio, maar dan in een compacter formaat.

De technische basis wordt gelegd door de Jeep Avenger, de huidige Auto van het Jaar, en de Fiat 600. Het concern ziet in het model veel potentieel, aangezien het een instapmodel wordt.

Alfa Romeo Giulia SW

Toen Alfa Romeo de Milano aankondigde, doken direct de reacties op dat men liever een Alfa Giula SW (SportWagon) had zien komen. Maar voor eens en altijd, Alfa Romeo heeft geen SW op stapel staan.

Dat antwoord is heel makkelijk te geven, nu de grote middenklasser zich in de herfst van zijn leven bevindt. Maar er is nog een reden waarom Alfa Romeo nooit de Giulia SW heeft uitgebracht. Dat hoor je in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.

Sjoerds Weetjes

Sjoerds Weetjes is een vaste videorubriek van Autovisie. Elke vrijdag verschijnt op Autovisie.nl en op Youtube.com een nieuwe aflevering.

Zo maakte Sjoerd eerder een aflevering over de Giulietta van Alfa Romeo en de naam Milano. Ook belichtte hij het ontstaan van de 8C Competitione en onthulde Sjoerd de last-minute aanpassingen van de Tonale.

Bekijk alle afleveringen op Autovisie.nl en op Youtube.com.