Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is de daadwerkelijke actieradius van de Hyundai Ioniq 5

Elektrische auto’s verbruiken doorgaans meer dan de fabrikanten opgeven. Het resultaat is een minder goede actieradius dan je wellicht verwacht. Ditmaal testen we het rijbereik van de Hyundai Ioniq 5.

Het verschil in de opgegeven WLTP-range en daadwerkelijke actieradius is bij sommige auto’s groot. Om deze reden test Autovisie het echte gemiddelde rijbereik in praktijk met airco en radio aan. Zo weet jij beter hoe ver je echt met een EV komt.

De Hyundai Ioniq 5

Autovisie rijdt de Hyundai Ioniq 5 met een elektromotor op de achteras die goed is voor 229 pk en 350 Nm aan koppel. Het accupakket heeft een capaciteit van 77,4 kWh.

Met een buitentemperatuur rond het vriespunt bleef de laadsnelheid fluctueren en zat meestal rond de 125 kW, met een kortstondige uitschieter naar 200 kW. Da’s redelijk, maar niet de 235 kW die technisch mogelijk is.

De opgegeven van de Hyundai Ioniq 5 laadtijd van 18 minuten voor het laden van 10 tot 80 procent werd daardoor met 10 minuten overschreden.

De daadwerkelijke actieradius

Het verbruik van deze achterwielaandrijver op 19-inch wielen was 20,7 kWh per 100 kilometer bij een buitentemperatuur van vijf graden en een stevige wind.

📰 Gratis Autovisie Nieuwsbrief Wil je op de hoogte blijven van al het autonieuws? Abonneer je dan op onze Autovisie-nieuwsbrief!

Niet heel zuinig, maar wel goed voor een actieradius van 357 kilometer bij een rustige rijstijl. Dat zou bij de kleine accu van de Hyundai Ioniq 5 neerkomen op pakweg 265 kilometer, mocht elke euro tellen.

De verbruiksronde

Autovisie test zelf in Nederland onafhankelijk het verbruik tijdens de Autovisie dubbeltest. Let op het verbruik kan variëren want is afhankelijk van je rijstijl maar ook weersomstandigheden en nog veel meer factoren.

Hyundai Ioniq 5 WLTP verbruik gem. 18 kWh/100 km gemeten verbruik 20,7 kWh/100 km WLTP actieradius 476 km gemeten actieradius ca. 357 km laadtijd 10 – 80% 18 min gemeten laadtijd 10 – 80% 28 min

Wil je deze dubbeltest, tegen de Tesla Model Y, en andere met alle meetgegevens volledig lezen neem dan een abonnement. Je hebt al een Premium-abonnement vanaf 0,92 cent per week.