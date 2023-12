Deel dit: Share App Mail Tweet

Covermodel: Aston Martin Vantage – Engelands eerste echte supercar

Met dit statement introduceert Aston Martin in 1977 een brute performanceversie van zijn op zichzelf al niet misselijke V8 coupé. Vier Weber-carburateurs, 396 pk en een topsnelheid van 270 km/h ondersteunen die claim, en we zien weinig redenen eraan te twijfelen.

Wie echter een lichtere, scherpere variant verwacht, komt van een koude kermis thuis. De Vantage is in de basis dezelfde loodzware old English muscle car als de DBS die al sinds 1967 op de markt is.

Aston Martin Vantage

Weinigen weten dat deze Aston Martin DBS al eerder geleverd is als Vantage, een beperkte oplage waarin het laatste restant 4.0 zescilinders moest worden opgeruimd. De nieuwe Vantage is van een heel andere orde en de overtreffende trap van de V8-reeks.

Vanbuiten meteen als zodanig herkenbaar, maar de dikke bult op de motorkap, de afgesloten grille waarin een plaat met extra lampen is aangebracht en een joekel van een voorspoiler zorgen ervoor dat er geen twijfel over bestaat met welke versie je van doen hebt. De eerste serie is met 38 stuks de zeldzaamste en herkenbaar aan de los opgeschroefde achterspoiler en open hood scoop. Vanbinnen ontbreekt de houtdecoratie, de spiegeling daarvan zou volgens Aston Martin maar afleiden tijdens het sturen.

Aston Martin Vantage Bouwjaar 1983 Prijs (1983) ca. fl. 300.000,- Gemaakt van/tot 1977-1989 Topsnelheid 270 km/h Acc. 0-100 km/h 5,5 s Gem. verbruik 16.5 l/100km Motor V8, 5.341 cc Max. Vermogen 396 pk (291 kW)/5.800 rpm Max. Koppel 550 Nm/4.500 rpm Transmissie 5-traps handgesch., achterwielaandrijving

Al snel volgt een tweede serie, die profiteert van een reeks verbeteringen aan de reguliere V8. Deze serie staat bij kenners bekend als ‘Oscar India’, wat staat voor 1 oktober (1978), de datum van introductie. Het verschil zit hem vooral in de dichte motorkap en de elegantere, geïntegreerde achterspoiler. Het hout in het interieur is teruggekeerd, zij het als optie. De Oscar India wordt tot aan het einde van de V8-productie in 1989 gebouwd, maar wel enkele keren op detailniveau onder handen genomen. Vanaf 1986 is de motor standaard 403 pk sterk. Dan komt ook het zogeheten X-pack beschikbaar, met verschillende gradaties extra vermogen (tot wel 450 pk) en grotere wielen, waarvoor de wielkasten worden verbreed. Daarnaast krijgt ook de Aston Martin V8 Volante (de cabrio) een Vantagebehandeling en een weinig subtiele bodykit als toevoeging.

Gelukkig is dat laatste naar wens achterwege te laten; de klant is tenslotte koning. Letterlijk, want Charles, toen nog prins, bestelt zijn Volante Vantage zonder extensies en deze uitvoering wordt zo bekend als ‘Prince of Wales-spec’. Voor enkele exportmarkten is er ook een ‘cosmetische’ Vantage beschikbaar, dus mét alle uiterlijke kenmerken, maar een gewone V8 met injectie onder de (lage) kap. Deze zijn in de loop der jaren bijna allemaal naar volledige Vantagespecificaties omgebouwd.

Aanbod en prijzen

38 exemplaren van de Serie 1 Coupé, 304 van de Serie 2 (Oscar India) en 192 Volantes. Die lage aantallen plus een hoge verzamelwaarde zorgen ervoor dat er maar weinig Vantages worden aangeboden. Voor ons continentbewoners is een linksgestuurde auto veruit het interessantst. Een witte LHD uit ’85 in het VK kost 245.000 euro.

In België staat een Volante voor de somma van 270.000 euro en een grijze X-pack Coupé in Duitsland kost maar liefst 325.000 euro. Het merendeel van de aangeboden Aston Martin Vantages staat bij specialisten, de prijzen zijn veelal op aanvraag. Maar zo heeft u een idee van de prijscategorie. Een gewone V8 kost pakweg de helft minder.