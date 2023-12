Deel dit: Share App Mail Tweet

Covermodel: Citroën Visa Chrono – Voor wie niet bang is van een beetje aandacht

Na de eerste drie productiejaren is wel duidelijk dat de klandizie niet in de rij staat voor de Citroën Visa. Het eigenzinnige uiterlijk stoot veel mensen af, een charme-offensief is nodig om het tij te keren. Eerst wordt een stevige facelift doorgevoerd, waarbij de bumper annex grille met de weinig vleiende bijnaam ‘varkenssnuit’ het veld ruimt.

Daarnaast probeert Citroën de Visa sportiever te positioneren door hem in te zetten in de rallysport. Hiervoor wordt de Trophée ontwikkeld, met een 100 pk sterke 1.2 onder de kap en allerhande gewichtsbesparende maatregelen.

Citroën Visa Chrono

Tegelijkertijd verschijnt de Visa Chrono met een minstens zo woest uiterlijk als de Trophée, maar een enigzins verdund rally-DNA. Anoniem door het verkeer gaan is er niet bij dankzij gepopnagelde spatbordverbreders, breed lichtmetaal en een opvallende livery. Je zou de Chrono makkelijk kunnen aanzien voor een volbloed homologatiespecial. De enig leverbare kleur is wit, maar de striping wordt aangepast aan de vlagkleuren van het land van verkoop. Zo zijn de stickers op de Duitse markt zwartrood-geel en op de Italiaanse groenrood van kleur. Ook binnenin is het een sportief feest dankzij een dashboard met veel meters (zonder de kenmerkende bedieningssatellieten) en serieuze kuipstoelen.

De eerste serie Citroën Chrono’s voor Frankrijk is voorzien van een 1.4 met Solex-carburateurs en maar liefst 93 pk, de tweede serie voor de exportmarkten moet het met Webers en 13 pk minder stellen. Het opvallende uiterlijk en de tegenvallende prestaties maken dat de Chrono niet echt vlot verkoopt. Er zijn 400 exemplaren beschikbaar voor Nederland, maar als er na een jaar nog maar 70 stuks zijn verkocht, wordt besloten de rest zonder striping aan de man te brengen als Visa GT Spirit 330. Op die manier lukt het de restpartij alsnog te slijten. Wil je een bravere verpakking maar dezelfde techniek, dan is er de ‘gewone’ Visa GT. Een tussenvorm is de gelimiteerde GT Tonic, met bodykit en dashboard van de Chrono minus de sportstoelen.

Helemaal zeldzaam is de rallyspecial Visa Milles Pistes, een 112 pk sterke, vierwielaangedreven versie van de Chrono, waarvan er 200 voor de particuliere verkoop zijn gebouwd. De laatste sportieve Visa is de 1.6 GTi, die zijn motor ontleent aan de Peugeot 205 GTi. Hoewel de sportieve Visa qua prestaties dan eindelijk is wat hij altijd had moeten zijn, is het model dan helaas al over zijn houdbaarheidsdatum heen.

Aanbod en prijzen

Citroën Visa Chrono’s zijn in gelimiteerde aantallen gebouwd en heel veel zijn er niet overgebleven. Een rondje zoeken online levert geen resultaat in Nederland, maar wel een aantal auto’s over de grens. Momenteel wordt er voor een Chrono tussen de 10 en 20.000 euro gevraagd.

De leukste versies zijn de Franse met 93 pk. Daarvan vinden we er één onder het stof in een schuur in Frankrijk voor 11 mille. Een fraaie Italiaan met groen-rode striping moet 15.000 euro opbrengen. We vinden zelfs een Trophée in Frankrijk, voor maar liefst een halve ton.