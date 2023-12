Deel dit: Share App Mail Tweet

Top 5 – Dit zijn de best bekeken Sjoerds Weetjes van 2023

Op oudejaarsavond trekt Sjoerd van Bilsen een blikje Coca Cola Light open (champagne is aan hem niet besteedt) en kijkt hij terug op wederom tweeënvijftig afleveringen van Sjoerds Weetjes.

Iedere vrijdag om vier uur ‘s middags komen we met z’n allen op Youtube samen in het collegelokaal van Sjoerd. Welke Sjoerds Weetjes-lessen in 2023 de meeste studenten trokken? Dat zijn deze vijf.

1 – Lexus LS400 als beste Toyota

In 1987 kondigde Toyota aan met een nieuwe lijn te komen. De naam luidde Lexus. Maar waar in eerste instantie werd gesproken over Toyota Lexus, daar werd ‘Toyota’ al snel weggelaten.

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

2 – In detail: Ferrari Purosangue

Ferrari hield de ontwikkeling van het fenomeen SUV nauwlettend in de gaten, maar wilde er in eerste instantie niet aan meedoen. Toch kwam de fabrikant in 2018 met een nieuw carrosserieconcept.

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

3 – Renault Vel Satis gedoemd

Met de Renault Vel Satis ondernam het merk twintig jaar geleden een nieuwe poging om door te dringen tot het executive-segment. Maar bij zijn intro waren de tekenen al slecht, zo zie je in Sjoerds Weetjes.

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

4 – BMW 3.0 CSL onverkoopbaar

Toen BMW de nieuwe 3.0 CSL gedoopte sportcoupé lanceerde, was de complete oplage van slechts 50 stuks geheel vergeven. En dat aan trouwe BMW-liefhebbers, die niet eens wisten wat ze kochten.

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

5 – Maybach S 680 Virgil Abloh

Voor wie in de markt is voor een Mercedes-Maybach en zijn limousine een onderscheidende kleurstelling wilt geven, heeft de autobouwer een exclusieve optie. Maak kennis met de Virgil Abloh-editie.

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Sjoerds Weetjes op Youtube

Sjoerds Weetjes is een vaste videorubriek van Autovisie. Elke vrijdag verschijnt op Autovisie.nl en op Youtube.com een nieuwe aflevering.

Bekijk alle afleveringen op Autovisie.nl en op Youtube.com.