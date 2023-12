Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Mercedes G-Klasse occasion koop je voor het geld van een Kia Picanto

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal vonden we een Mercedes-Benz G-Klasse voor het geld van een Kia Picanto.

De Kia Picanto is te bestellen vanaf net geen 19 mille. Met het tweede uitrustingsniveau (DynamicPlusLine) kost het model 20.245 euro.

Mercedes G-Klasse voor het geld van een Kia Picanto

Voor het geld van zo’n Kia Picanto kun je ook een bijzondere occasion kopen. Bijvoorbeeld een oude Mercedes-Benz G-Klasse. Deze occasion komt uit 1985 en is nog van het tijdperk dat de Gelände echt gebruikt werd waarvoor hij bedoeld is.

Inmiddels is de Mercedes G-Klasse, met name de AMG, een statussymbool geworden en zijn er meer op de P.C. Hooftstraat te zien dan in het bos. En dat terwijl de G-Klasse eigenlijk niet gemaakt is om op straat mee te rijden. Deze eerste generatie met starre assen en ladderchassis is niet comfortabel, heeft een waardeloze wegligging, maar is wel erg goed off-road.

Deze Mercedes-Benz G-Klasse is dan ook geen paradepaardje, maar een echte terreinbeul. Hoewel een dieselmotor met veel koppel onderin voordelen heeft ten opzichte van een benzinemotor, heeft deze 230 GE met een 125 pk sterke benzine viercilinder het voordeel dat hij nog alle milieuzones in mag. Daarbij mag deze occasion wel 3.000 kilogram trekken.

De occasion

De gevonden occasion komt uit 1985 en heeft sindsdien net geen 78.000 kilometer gereden. Let wel, het gaat om een importauto. Controleer altijd goed of de kilometerstand klopt.

Een nadeel van deze oude Mercedes-Benz G-Klasse is dat de occasion geen airconditioning heeft. Je moet er dus wat voor over hebben om er voor het geld van een nieuwe Kia Picanto zo stoer bij te rijden! Het exacte prijskaartje bedraagt 19.980 euro.

