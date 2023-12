Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is de duurste Nederlandse auto van 2023

Ieder jaar worden er weer exclusieve en peperdure auto’s in Nederland op kenteken gezet. Nu het einde van het jaar bijna is aangebroken, is het tijd om de balans op te maken. Wat is de duurste auto van 2023?

Autovisie zoekt in de data van de RDW en gaat op zoek naar het model met de hoogste cataloguswaarde. Autokenners zien al aankomen om welk model het gaat.

De duurste Nederlandse auto van 2023

De duurste Nederlandse auto van 2023 is een Bugatti Chiron. Het model staat altijd bovenaan de lijstjes met auto’s waarvoor immens veel geld betaald is.

De Bugatti Chiron die dit jaar de duurste Nederlandse auto is, werd in 2023 geïmporteerd. Het bouwjaar van de hypercar is 2022. De auto heeft een catalogusprijs van 3.161.975 euro.

De koper van de duurste Nederlandse auto kunnen we wel bedanken als Nederlanders. Hij of zij betaalde namelijk 192.483 euro aan BPM voor de hypercar. Daarbij wordt er meer dan 120 euro per maand aan wegenbelasting voor de Franse bolide neergeteld.

De Bugatti Chiron heeft een indrukwekkende 8,0-liter zestiencilinder met vier turbo’s die goed is voor 1.500 pk. Hij sprint van 0 naar 100 kilometer per uur in 2,4 seconden en het versnellen stopt pas bij 420 kilometer per uur.

24 uur op pad met de Bugatti Chiron

De auto is veel te gek en te duur om dagelijks mee te rijden, toch? Om dat eens uit te zoeken reed Autovisie-redacteur Peter Hilhorst 24 uur lang met de met de Bugatti. Hoe het is om te leven met een Chiron en hoe vaak je moet tanken, zie je in onderstaande video.

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond