Deze plug-in hybride is de allergrootste van Lynk & Co.

Lynk & Co. kennen de meesten Nederlanders inmiddels wel. Het merk van de Geely-groep heeft met de 01 een flink succes geboekt. Is dit dan de plug-in hybride waarmee ze gaan doorpakken?

In Nederland staan maar liefst 21.246 Lynk & Co. 01’s op kenteken, maar nieuwe auto’s biedt het merk nog niet. Hier komt wel verandering in. Zo gaan we de kleinere 02 in ons land zien.

Het vlaggenschip van Lynk & Co.

Of het grootste model uit de line-up, de Lynk & Co. 900, ook onze kant op komt is nog maar de vraag. De giga-SUV is duidelijk gericht op de Chinese markt met zes grote zitplaatsen en gigantische (bioscoop)schermen. Echter, in Europa zijn dergelijke auto’s ook te koop. Bijvoorbeeld de Hyundai Santa Fe, de Volkswagen Tayron of de Mazda CX-80. Een belangrijk verschil met die auto’s is, dat de Chinees nóg groter is.

De Lynk & Co. 900 is meer dan 5,2 meter lang, zo’n 2 meter breed en een goede 1,8 meter hoog. De wielbasis bedraagt 3,2 meter. Gelijkenissen met eerder genoemde concurrenten zijn er ook. Zo biedt hij een derde zitrij, tot zes zitplaatsen, en is het een plug-in hybride.

In de neus van de Lynk & Co. 900 ligt een 1,5-liter benzinemotor. Die krachtbron wordt bijgestaan door een 312-pk elektromotor die enkel de achterwielen aandrijft. Naar verluidt volgt er ook nog een aandrijflijn met dezelfde elektromotor en een 2,0-liter turbomotor. Daarbij zal de topversie een 2.0 en twee 217 pk elektromotoren op de achteras hebben.

