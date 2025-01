Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze auto’s komen in 2025 nieuw op de markt (deel 1)

Fabrikanten hebben last van stagnerende EV-verkopen, maar op de introductieagenda is dat niet te zien. Ook in 2025 maken we kennis met de ene na de andere elektrische auto.

In deze artikelen lichten we uit welke nieuwe auto’s je dit jaar kan verwachten. De delen zijn op alfabetische volgorde.

1. Abarth

Abarth gaat in 2025 nog niet de Alpine-kant op, met ook eigen modellen, en houdt het bij sportieve varianten van Fiats. De Abarth 600e kennen we al en het zou ons niks verbazen als we dit jaar kennismaken met een Grande Panda Abarth.

2. Alfa Romeo

Bij Alfa Romeo is 2025 het jaar van de nieuwe generatie Stelvio. Het huidige model is dringend aan vervanging toe, want het gaat alweer bijna negen jaar mee. De opvolger ervan staat op het STLA Large-platform van Stellantis, waar ook de kersverse Dodge Challenger gebruik van maakt. Dat de Stelvio als volledig elektrische SUV debuteert, staat vast, met naar verluidt een vermogen van 350 pk.

Van de sportieve Quadrifoglio wordt zelfs gefluisterd dat-ie zo’n 1.000 pk gaat krijgen. Het STLA Large-platform is ook geschikt voor verbrandingsmotoren; mogelijk vinden die dus in de nabije toekomst een weg naar de Stelvio. Verder komt Alfa Romeo dit jaar met een kleine update voor de Tonale.

3. Alpine

Alpine breidt zijn leveringsprogramma langzaam uit met naast de inmiddels zeven jaar oude A110 nu de A290. De elektrische hot hatch op Renault 5- basis moet de productiecijfers opkrikken tot een niveau waarop Alpine bijna een volumemerk lijkt. En daarbij blijft het niet. Later in 2025 onthult Alpine de productieversie van de A390_β.

Dat wordt een elektrische crossover tussen een vierdeurs fastback en een SUV. Tot slot is er dus nog altijd de A110, waarvan Alpine een tranentrekkend dure topversie op de markt brengt, de A110 R Ultime. Die kost 265.000 euro, exclusief bpm, terwijl een reguliere A110 er vanaf zo’n 75 mille is.

4. Aston Martin

Na vijf jaar wachten onthulde Aston Martin op de valreep van 2024 dan toch de Valhalla, een soort miniValkyrie. Hij heeft een twinturbo-V8 en drie elektromotoren, in totaal goed voor 1.079 pk. 0-100 km/h gaat in 2,5 seconden en de topsnelheid van de 1.655 kilo zware supersportwagen bedraagt 350 km/h. Aston Martin is van plan om 999 exemplaren te bouwen voor 1 miljoen euro per stuk.

Verder gaat dit jaar de nieuwe Vanquish in productie en maken we mogelijk kennis met een speciale DBX. Onder de codenaam Project Rambo zou namelijk worden gewerkt aan een hardcore offroad-versie, die in een oplage van 2.500 stuks in de verkoop gaat.

5. Audi

Audi heeft zijn kruit al een beetje verschoten in de afgelopen maanden, met de introductie van de nieuwe A5, de derde generatie Q5, de A6 e-tron en de coupé-SUV-versie van de Q6 e-tron, de Sportback. Van die laatste hebben we meerdere keren opmerkelijke prototypes gespot, met flinke terreinbanden eronder, een enorme grondspeling en een imperiaal op het dak.

Zou er in 2025 een Q6 Sportback e-tron Dakar Edition komen? Audi doet weliswaar niet meer mee aan de Dakar Rally, maar kwam begin 2024 wel met een speciale Q8 e-tron Dakar Edition. Op de agenda staan dit jaar in ieder geval de nieuwe Q3 en de A7, de opvolger van de A6. Hij komt er alleen met verbrandingsmotoren.

6. Bentley

De Continental GT en Flying Spur zijn net vernieuwd, dus is het nu wachten op de eerste volledig elektrische Bentley. De fabrikant zelf noemt het een ‘luxury urban SUV’, dus we gaan uit van een model ónder de Bentayga, dat gebruikmaakt van het PPE-platform van de Volkswagen Groep, waar ook de Audi Q6 e-tron en de nieuwe Porsche Macan op staan. Dit jaar krijgen we de Bentley-EV nog niet te zien, het wordt 2026.

7. BMW

De 7-serie krijgt een facelift en de 2-serie Gran Coupé een uitgebreide update (al noemt BMW het een nieuwe generatie). Maar het grootste nieuws is de komst van de Neue Klasse, die als iX3 debuteert. De pre-productieauto’s rollen al van de band, maar voor de levering moeten we wachten tot de tweede helft van het jaar. Uiterlijk en onderhuids heeft de iX3 nauwelijks iets te maken met de andere X3-modellen.

Hij staat op een nieuw platform, heeft een batterij met een twintig procent hogere energiedichtheid dan de huidige iX3 en profiteert van een 800 volt-boordnet, zodat het slechts tien minuten duurt om 300 kilometer aan range bij te laden. De Neue Klasse sedan, die naar verluidt i3 gaat heten, wordt pas in 2026 voorgesteld. Daar komt ook een elektrische M-versie van, met vier elektromotoren en geavanceerde torque vectoring-functies.

8. BYD

Het gamma van BYD is in Nederland al behoorlijk uitgebreid, met van klein naar groot: de Dolphin, Atto 3, Seal, Seal U, Sealion 7 en Tang. In 2025 debuteert de Seal 06 GT. Die 4,6 meter lange elektrische hatchback neemt een positie in onder de Seal en komt mogelijk ook met 422 pk en vierwielaandrijving op de markt.

Daarmee is hij het antwoord van BYD op de MG 4 Electric Xpower. In januari onthult BYD al de Atto 2, een elektrische budget-SUV met een range tussen de 300 en 400 kilometer. Ook komt de piepkleine Seagull hierheen.

9. Bugatti

Bugatti slaat een jaartje over. De Tourbillon werd in 2024 getoond, maar gaat pas in 2026 in productie. Al kan het tussentijds altijd met een semi-unieke coachbuilt komen, zoals de Mistral.