In deze Nederlandse steden sta je het vaakst in de file

In het drukke Nederland sta je nog wel eens in de file. Maar in welke stad is de kans op vertraging het grootst? Verkeersdatabureau Inrix zocht het uit.

Wereldwijd gezien valt de filedruk in Nederland nog mee. In de Turkse hoofdstad Istanboel staan automobilisten jaarlijks gemiddeld 105 uur in de file. Ook in de Amerikaanse steden New York en Chicago sta je vaak stil, 105 en 102 uur per jaar.

Nederlandse steden behoren niet eens tot de top 30 als we kijken naar stilstaand verkeer. London is binnen Europa de minst fijne stad voor automobilisten. Hier staan bestuurders gemiddeld 102 uur in de file. Rotterdam staat in Nederland bovenaan, wereldwijd op 36, met 63 uur file.

Amsterdam staat op plek 39 met 55 uur aan vertragingen en in Den Haag zijn bestuurders 58 uur extra kwijt aan verkeersopstoppingen. Toch staat Den Haag op plek 41 omdat de impact van de files kleiner is door het lagere inwoneraantal. Ondanks dat de opstoppingen wereldwijd gezien in Nederland nog wel meevallen, wordt het probleem wel steeds groter.