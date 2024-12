Deel dit: Share App Mail Tweet

Het fileprobleem in Nederland wordt groter en groter

Meer mensen en meer voertuigen, dat is volgens de ANWB de oorzaak van het alsmaar groeiende fileprobleem in Nederland. Afgelopen jaar nam de filezwaarte met 8 procent toe.

Filezwaarte is de lengte maal de duur van de file. Hiermee kun je berekenen of er meer is stilgestaan op plekken waar dat eigenlijk niet zou moeten.

In 2023 stonden we al meer in de file

In 2023 stonden er veel meer files dan in 2022. Dat is deels te verklaren doordat er tot maart 2022 nog coronamaatregelen waren, al waren we wat betreft files als snel terug bij af. In 2024 stonden we dus nog langer te wachten op het asfalt.

2024 veel files in Nederland

In totaal stonden er in 2024 18 procent meer files dan in 2023. Vooral op woensdag en donderdag is de toename fors, 40 en 25 procent. In de weekenden zorgde de grote hoeveelheid wegwerkzaamheden voor vertragingen, 45 procent meer dan in 2023.

De filezwaarte tijdens de spits steeg ook weer. Zo stond je 6 procent vaker of langer in de ochtend- en avondspits. Althans, als je in het oosten, zuiden of westen van Nederland woont of werkt. In het noorden nam de filezwaarte niet toe.

Het grootste knelpunt van het jaar is de A27 bij Lexmond naar Werkendam. Op plek twee staat de A4 van Den Haag-Zuid naar de Ketheltunnel en de derde plek wordt bemachtigd door de A2 van knooppunt Empel naar Kerkdriel.

Ook in 2025 veel files

Ook voor 2025 verwacht de ANWB veel files in Nederland. Op veel plekken werkt Rijkswaterstaat aan de weg, waarbij deze soms dagenlang dicht moet: bijvoorbeeld de A12 van Arnhem richting Den Haag tussen Veenendaal en knooppunt Lunetten, de N33 van Veendam richting Assen en om delen van de ring Amsterdam (A10).