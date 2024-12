Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe Tesla kan je besturen met controller van spelcomputer

Het is geen grap. De nieuwe Tesla Cybercab kan bestuurd worden met de controller van een Xbox, dat zegt het nieuwsmedium Autoevolution.

De Cybercab wordt een volledig autonome auto en beschikt dan ook niet over een stuurwiel of pedalen. Het idee van Elon Musk is dat het voertuig gaat dienen als een taxi en klanten een ritje kunnen boeken middels hun telefoon.

Tesla Cybercab te besturen met Xbox-controller

In sommige steden rijden al autonome taxi’s rond. In tegenstelling tot die omgebouwde personenauto’s is de Tesla Cybercar niet uitgerust met bedieningselementen als een stuur. Om toch het voertuig menselijk te kunnen besturen zou dus een Xbox-controller gebruikt wordt.

Een redacteur van Autoevolution en andere journalisten zagen dat de Tesla die bij het Peters Museum in Los Angeles bestuurd werd door iemand met de Xbox-controller. Deze zit met een kabel aan de Cybercab vast.

Geen productiemodel

Dit betekent overigens niet dat dergelijke noodbediening ook in een productiemodel te zien zal zijn. Als conceptmodellen of pre-productiemodellen getoond wordt, kloppen er vaker zaken aan de auto’s niet. Ook komt het voor dat functies middels een extern bedieningspaneel geactiveerd worden.

Als de Tesla Cybercab in 2026 op de markt komt, heeft hij wellicht dus geen Xbox-controller meer. Hoe er in geval van nood wel door de mens ingegrepen kan worden, is nog onduidelijk.

Daarbij lijkt 2026 een behoorlijk ambitieuze deadline. Waarom dat is laat Autovisie-redacteur Coen Grutters in onderstaande video weten.