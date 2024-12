Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze vijf powersedans zijn als occasion relatief betaalbaar

Kilometers verdwijnen als sneeuw voor de zon in een grote, snelle, comfortabele limousine. Nieuw zijn dat soort auto’s niet te betalen, als occasion wel. Met dank aan de gruwelijke afschrijving.

Er gaat weinig boven een supersnelle sedan met acht- of twaalfcilinder. En dan doelen we niet op een auto in de klasse van de BMW M3 of M5, maar gaan we nog een klasse hoger.

Krachtige toplimousines als occasion

Krachtige toplimousines zijn heerlijk. Al moet je wel lef hebben om er een als occasion aan te schaffen. De aanschafprijzen zijn oké, maar de onderhouds- en brandstofkosten natuurlijk niet. Dus wie durft?

Alpina B7 (2009 – 2015)

In Nederland als occasion moeilijk te vinden, maar over de oostgrens staan er enkele tientallen te koop. We gaan voor de nog relatief betaalbare versie van de Alpina B7, gebaseerd op de F01-generatie van de BMW 7-serie.

De prijzen beginnen bij 35.000 euro en hij wordt aangedreven door een 4,4-liter twinturbo-V8 met een vermogen van 507 pk en een koppel van 700 Nm. Na de facelift in 2012 werd dat zelfs 540 pk.

Audi S8 (2012 – 2018)

Bij Audi kunnen we niet om de S8 heen. In 1996 introduceerde het merk de eerste generatie van zijn performancelimousine, inmiddels zijn we beland bij de vierde. Wij gaan voor nummer drie, die van 2012 tot en met 2017 is geproduceerd.

Zijn 4,0-liter twinturbo V8 levert 520 pk, al was er in de laatste twee jaar ook een S8 Plus, waarin de motor was opgeschroefd naar maar liefst 605 pk. Een gebruikte S8 van de D4-generatie koop je vanaf 35.000 euro.

Bentley Continental Flying Spur (2005 – 2013)

Je moet het aandurven, maar vanaf 35.000 euro heb je als occasion ook een Bentley Flying Spur. De Britse topsedan is onderhuids verwant aan de Audi A8 en Volkswagen Phaeton, dus in principe is de techniek niet al te exotisch.

Dat kunnen we niet zeggen over de krachtbron. In de eerste jaren, van 2005 tot 2013, was dat altijd een 6,0-liter twinturbo-W12 met 560 pk. In 2008 lanceerde Bentley de Flying Spur Speed, die met zijn vermogen van 610 pk een top van 325 km/h haalde.

Cadillac STS-V (2005 – 2009)

De witte raaf in onze lijst. Een stuk minder duur dan de rest (hij start bij 22.000 euro), maar ook met een stuk minder status. Sterker nog: niemand zal weten wat het is, want van de Cadillac STS-V zijn tussen 2005 en 2009 slechts een handjevol exemplaren verkocht in Nederland.

Spectaculair is-ie zeker, met een 4,4-liter supercharged-V8, die niet alleen 476 pk produceert, maar ook een magistraal, NASCAR-achtig geluid. Snel is de Cadillac ook. Hij heeft maar 4,6 seconden nodig om 100 km/h te bereiken.

Mercedes-Benz S 63 AMG

De S 63 AMG van de W220-generatie komt als occasion vanaf 25.000 euro binnen bereik. En het mooie is dat de Mercedes niet wordt aangedreven door een turbomotor, maar door een moddervette, atmosferische 6,2-liter V8 met een geweldige soundtrack en 525 of 544 pk (afhankelijk van het bouwjaar).

Wie heel goed zoekt (en meer budget heeft), kan gaan voor de meer dan 600 pk sterke S 65 AMG met twinturbo-V12.