Wegenbelastingvrij en goedkoop: mini-Porsche is ultieme hobbyauto

Leuke auto’s hoeven niet altijd voor geld te kosten. Deze occasion is wegenbelastingvrij, goedkoop in aanschaf en doet technisch denken aan een Porsche 911. Een Suzuki SC100 GX is de ultieme hobbyauto dus.

De SC100 was de allereerste auto van Suzuki in Nederland, maar Europees was het model allermist. De standboom van de Japanner begint in 1971 bij de Fronte Coupé, een typische kei car.

Mini-Porsche 911 als occasion

Omdat ook de Suzuki SC100 GX ook een kei car is, moest hij aan bepaalde vermogens- en afmetingseisen voldoen. Hierdoor heeft hij een kleine tweetakt driecilinder motor en is hij slechts 3,19 meter lang.

Kei car Kei car, of keijidōsha (軽自動車) is een Japanse autoklasse en staat letterlijk vertaald voor ‘licht voertuig’. In het land van de rijzende zon hebben deze auto’s, met beperkte buitenmaten en vermogensafgifte, belasting- en verzekeringsvoordelen.

Auto’s die geëxporteerd werden naar onder andere Nederland kregen een andere motor aan boord, een 1,0-liter viercilinder. Deze stuurt middels een handgeschakelde vierbak 49 pk naar de achterwielen.

De combinatie van de motor achterin, achterwielaandrijving en een coupé-daklijn maakt het met wat fantasie een mini-Porsche 911. Hoewel het vermogen niet te vergelijken is met de sportwagen uit Stuttgart, moet je de 49 pk wel in relatie zien met het gewicht van slechts zo’n 650 kg. Hierdoor sprint de occasion in zo’n 7 seconden van 0 naar 100 km/h.

Het interieur van de Suzuki SC100 GX

Een andere gelijkenis met de Porsche 911 vinden we in het interieur. De Suzuki SC100 GX heeft twee voorstoelen en een klein bankje achterin, zogenaamde 2+2-opstelling. Hoe het is om met de kleine Japanner te rijden, laat Autovisie-redacteur Peter Hilhorst in onderstaande video zien.

Een groot pluspunt van de Suzuki SC100 GX is zijn betaalbaarheid. De gevonden occasion kost nog geen 8.000 euro en is door zijn leeftijd wegenbelastingvrij. Met een kleine motor is het verbruik niet te vergelijken met dat van een Porsche, al mis je natuurlijk wel het geluid van een boxermotor.